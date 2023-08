A- A+

Cabo de Santo Agostinho Com 45 metros, estátua de Nossa Senhora Aparecida será erguida no ponto mais alto do Grande Recife Para o lançamento da pedra fundamental, foi realizada uma missa presidida por Dom Fernando Saburido

Nesta quinta-feira (10), foi realizada uma missa em celebração do lançamento da pedra fundamental que irá erguer um novo monumento dedicado à Nossa Senhora Aparecida no distrito de Juçaral, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR).

A imagem terá 45 metros de altura e ficará em cima de uma estrutura base de sete metros. A inauguração será no próximo ano. A estrutura ficará na Pedra do Arroz, ponto turístico do Cabo de Santo Agostinho e pico mais alto da RMR.

A celebração, que reuniu dezenas de fiéis, foi presidida pelo até então arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, nascido no distrito.

Também estavam o vigário geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, Padre Luciano; o vigário de região Monsenhor Josivaldo; padre José, que esteve à frente da administração do santuário até março deste ano; e padre Gleydson, que assumiu o posto.

Também estiveram presentes Gilberto Barbosa, fundador da comunidade Obra de Maria e um dos principais articuladores na conquista da construção da imagem

“No próximo ano, a festa de Nossa Senhora Aparecida, aqui em Juçaral, já contará com a imagem da santa erguida na Pedra do Arroz”, revelou. O prefeito da cidade Keko do Armazém também esteve presente e destacou os benefícios que esse investimento trará para a cidade. "O distrito de Juçaral já é bastante reconhecido por conta da Igreja de São José e do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Agora, com essa imagem, o turismo religioso terá ainda mais destaque", apontou.

Após a missa, Dom Fernando Saburido conduziu uma procissão até a pedra fundamental e abençoou os fiéis e os locais

O artista plástico que irá fazer a imagem de 45 metros de Nossa Senhora Aparecida é o cearense Pedro Pereira de Souza, de 55 anos. Autodidata, ele se especializou em artes sacras, e, com apenas 14 anos de trabalho, já foi reconhecido nacionalmente a partir de trabalhos produzidos em São Paulo e no Paraná.

A estátua está sendo executada pela empresa Fabra Ícone - Arte Sacra, com sede no Ceará. O arquiteto responsável pelo projeto é Leonardo Moreira Lima.

