A- A+

IBGE Com 4ª maior população indígena do Brasil, Pernambuco tem 148 etnias e 55 línguas faladas Etnia Xukuru soma a maior população indígena do estado, com 24.281 integrantes

Divulgados nesta sexta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), novos dados do Censo Demográfico 2022 revelaram que Pernambuco tem 148 etnias indígenas em seu território.

O estado, que soma a 4ª maior população indígena do Brasil e a segunda maior do Nordeste, tem 106.646 pessoas indígenas em seu território.

O número é significativamente maior do que o resultado obtido no Censo anterior, realizado em 2010, e que apontou a presença de 60.995 pessoas indígenas em Pernambuco.

O crescimento pode ser justificado pela pirâmide etária da população indígena no estado, que é composta em sua maioria por pessoas com idade entre 10 a 24 anos.

Jovens são maioria dos indígenas em Pernambuco | Foto: Anderson Stevens/Folha de Pernambuco/Arquivo

“O Brasil, quando você olha para outros países da América Latina, tem essa diversidade étnica e linguística. Esse quantitativo expressivo de etnias, esse quantitativo expressivo de línguas faladas. Ao mesmo tempo, a gente teve esse grande aumento da população indígena entre 2010 e 2022, de quase 90%. Então, havia muita curiosidade: quem são esses indígenas?”, destacou a gerente de Povos e Comunidades Tradicionais e Grupos Populacionais Específicos do IBGE, Marta Antunes.

Etnias e línguas

O levantamento revelou que a população indígena do estado está dividida em 148 etnias. Entre elas, a Xukuru — instalada predominantemente no município de Pesqueira, no Agreste do estado — se destaca como a etnia com maior população: 24.281 integrantes. Em seguida aparece a etnia Pankararú, com 16.945 pessoas.

Confira a população indígena por etnia em Pernambuco | Arte: IBGE

Em Pernambuco, 55 línguas indígenas foram registradas durante o Censo. No entanto, apenas 3,71% das pessoas autodeclaradas indígenas falam alguma das línguas. A grande maioria, 96,2% do total, informou não saber nenhuma língua indígena.

Do total, 82,33% da população indígena em Pernambuco é alfabetizada. Já outros 14.197 integrantes do grupo declararam que não são alfabetizados.

Veja também