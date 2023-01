Com metade das vagas não preenchidas, Olinda estende inscrições para ambulantes venderem nas prévias

A- A+

Com apenas metade das vagas preenchidas, foi prorrogado até esta quinta-feira (12) o cadastro de ambulantes que pretendem trabalhar nas ladeiras do Sítio Histórico de Olinda durante as prévias do Carnaval 2023.

De acordo com a gestão da cidade, das 500 vagas disponibilizadas, apenas a metade foi ocupada. A inscrição para o comércio de alimentos, bebidas, adereços, peças de artesanato, entre outros produtos, é gratuita. O cadastramento ocorre por ordem de chegada.

Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, na Estrada do Bonsucesso, 306, bairro do Bonsucesso, das 8h às 17h, portando cópia e original do RG, CPF e comprovante de residência.



"Após o cadastramento, os ambulantes precisam passar pelo curso de boas práticas oferecido pela Vigilância Sanitária de Olinda e já saem com certificado de capacitação para manipular e comercializar com segurança os alimentos", afirmou a secretária de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Pollyana Monteiro.



No local, além das orientações sanitárias, os comerciantes também poderão receber as vacinas contra a Covid-19, gripe, tétano e hepatite B.

