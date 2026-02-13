A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Com 55 mm de chuva em seis horas, Recife registra pontos de alagamento nesta sexta-feira (13) Vídeos que circulam nas redes sociais mostram avenidas da cidade tomadas por água

A sexta-feira de Carnaval (13) é de chuva no Recife. Com 55 milímetros em apenas seis horas, segundo o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a capital pernambucana registra diversos pontos de alagamentos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram avenidas da cidade tomadas por água, como a Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, e outras de bairros como Boa Vista, Pina e Jiquiá.

De acordo com a Apac, a estação da sede, na Avenida Cruz Cabugá, registrou 55 milímetros nas seis horas contabilizadas até 14h desta sexta-feira. É o local com maior acumulado de chuvas no estado no período.

Na sequência, de acordo com a Apac, aparecem Timbaúba (38,2 mm), Buenos Aires (27,2 mm), Itambé (21,4 mm) e Ribeirão (11,6 mm).

O painel de monitoramento do Centro de Operações do Recife (COP) indica um pico de congestionamento de 326 quilômetros na cidade por volta das 14h. A maré está em alta, com pico de 1,86 m alcançado às 13h40. A próxima baixa será às 20h10, com 0,65 m.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas para esta sexta-feira (13) em todas as regiões de Pernambuco e o Sábado de Zé Pereira (14) na faixa litorânea do estado.

