CHUVAS EM PERNAMBUCO

Com 55 mm de chuva em seis horas, Recife registra pontos de alagamento nesta sexta-feira (13)

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram avenidas da cidade tomadas por água

Pontos de alagamentos são registrados no Recife na sexta-feira de Carnaval (13)Pontos de alagamentos são registrados no Recife na sexta-feira de Carnaval (13) - Foto: Redes Sociais/Reprodução

A sexta-feira de Carnaval (13) é de chuva no Recife. Com 55 milímetros em apenas seis horas, segundo o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a capital pernambucana registra diversos pontos de alagamentos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram avenidas da cidade tomadas por água, como a Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, e outras de bairros como Boa Vista, Pina e Jiquiá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com a Apac, a estação da sede, na Avenida Cruz Cabugá, registrou 55 milímetros nas seis horas contabilizadas até 14h desta sexta-feira. É o local com maior acumulado de chuvas no estado no período.

Na sequência, de acordo com a Apac, aparecem Timbaúba (38,2 mm), Buenos Aires (27,2 mm), Itambé (21,4 mm) e Ribeirão (11,6 mm).

O painel de monitoramento do Centro de Operações do Recife (COP) indica um pico de congestionamento de 326 quilômetros na cidade por volta das 14h. A maré está em alta, com pico de 1,86 m alcançado às 13h40. A próxima baixa será às 20h10, com 0,65 m. 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas para esta sexta-feira (13) em todas as regiões de Pernambuco e o Sábado de Zé Pereira (14) na faixa litorânea do estado. 

