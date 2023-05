A- A+

Com cobertura vacinal de 55,94%, o Governo de Pernambuco prorrogou até o dia 30 de junho a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. No Estado, até esta quarta-feira (31), 1.973.602 doses foram aplicadas.



A estratégia de imunização teve início em 10 de abril apenas para grupos pioritários e, em 12 de maio, o Ministério da Saúde (MS) ampliou a vacinação para a população a partir dos 6 meses. A campanha estava prevista para terminar nesta quarta.



Atualmente, Pernambuco está em quarto lugar no ranking nacional de imunização, ficando atrás do Amapá (90,71%), Paraíba (71,20%) e Amazonas (57,57%), segundo dados do sistema de informação do órgão federal.



Em relação aos estados do Nordeste, Pernambuco ocupa a 2ª posição, atrás da Paraíba. Até o momento, 14 municípios do Estado atingiram a meta de 90% de cobertura, estabelecida pelo Ministério da Saúde.



São eles: Serra Talhada (126,94%); Olinda (119,40%); Vertentes (106,21%); Calumbi (101,96%); Brejão (100,34%); Afogados da Ingazeira (99,79%); Santa Cruz da Baixa Verde (97,90%); Carnaubeira da Penha (96,42%); Condado (93,50%); Triunfo (92,57%); Carnaíba (92,51%); Cupira (91,96%); Bezerros (91,80%) e São José do Belmonte (90,38%).



“Diante do cenário de baixa cobertura, os municípios estão realizando estratégias diferentes de intensificação, como busca ativa vacinal, ações em escolas, indústrias, feiras livres, horário ampliado de Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou pontos de vacinação“, afirmou a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Magda Costa.



Mais de 2,9 milhões de doses da vacina foram encaminhadas aos município por meio do Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE), segundo informou a gestão do Estado.



"A vacina é muito importante. A gente que cuida de quem gostamos, precisamos nos vacinar. A campanha de vacinação foi prorrogada, mas a gente precisa lembrar que a vacina é sempre. Quando a gente ama, a gente cuida. E quem cuida, se vacina”, destacou a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.



Sobre a influenzaA influenza é uma infecção viral, que possui uma transmissibilidade acentuada, podendo se apresentar de forma mais leve ou com sinais graves. O imunizante contra o vírus é considerada um imunizante trivalente, pois protege contra as cepas A H1N1, A H3N2 e o tipo B.



Com a vacinação de grupos populacionais de risco, o objetivo é proporcionar a redução de novos adoecimentos, internações em serviços de saúde e mortalidade provocadas pelo vírus da influenza.

