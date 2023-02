Com 58°C, Rio de Janeiro tem a maior sensação térmica já registrada, diz prefeitura

A- A+

Neste sábado, a cidade do Rio de Janeiro registrou uma sensação térmica de 58°C, às 15h, no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste, segundo dados do sistema meteorológico da prefeitura, Alerta Rio. A marca não foi apenas a mais alta do verão até agora, como também de todos os anos desde que o órgão começou a fazer a medição, em 2009.

“A presença de ar quente em vários níveis da atmosfera, juntamente com a temperatura e umidade elevada em superfície, ocasionaram a sensação térmica na estação de Santa Cruz de 58°C. A sensação térmica é um cálculo realizado com variáveis meteorológicas medidas, para quantificação da temperatura que o corpo humano sente, de forma generalizada”, explica a meteorologista do Alerta Rio Juliana Hermsdorff, em comunicado.

A última vez que a capital carioca tinha superado os 55°C em sensação térmica tinha sido em 25 de fevereiro de 2020, também em Santa Cruz, quando marcou 55,4°C – recorde anterior da série histórica do Alerta Rio. Antes disso, a cidade estava há seis anos sem chegar aos 55°C, desde que a sensação foi registrada em Guaratiba no dia 21 de dezembro de 2014.



Em relação à temperatura, a capital registrou 41,1°C neste sábado, a mais alta da estação até agora. Antes, o recorde havia sido no último dia 15, quando o município marcou 40,3°C. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as marcas mais altas em que o Rio já chegou superaram 43 ºC.

