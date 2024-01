A- A+

estátua Com 70 metros de altura, 'Cristo de Pilar', em Alagoas, promete ser o maior do mundo Monumentos semelhantes já foram construídos na Polônia, Portugal e no Rio Grande do Sul

A cidade de Pilar, em Alagoas, alega que está construíndo "a maior estátua de Cristo do mundo", com 70 metros de altura, o dobro do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. A disputa pelo título é acirrada, e já figurou monumentos da Polônia, Potugal e Rio Grande do Sul. Veja como algumas delas se comparam:

Cristo Redentor - Rio de Janeiro, Brasil

O Cristo Redentor pode não ser o maior do mundo, com 38 metros de altura, mas é o único considerado uma Maravilha do Mundo Moderno. A estátua de pedra-sabão recebe visitantes de braços abertos desde 1931 e foi o quarto marco cultural mais buscado no Google em 2022. A figura religiosa em si tem 30 metros de altura, com um pedestal de 8 metros, e pesa, ao todo, mais de 1.100 toneladas.

Cristo Rei - Świebodzin, Polônia

A Polônia roubou o título de maior Cristo do mundo em 2010, quando completou a estátua do Cristo Rei, localizada na cidade de Świebodzin. O monumento em si pesa 440 toneladas e tem 36 metros de altura, mas chega a 48 metros se tomar em consideração o morro sobre o qual é construído, segundo o site do Santuário da Misericórdia de Deus de Świebodzin. A figura é feita de concreto armado pintado de branco e tem uma coroa dourada sobre a cabeça.

Cristo Protetor - Rio Grande do Sul, Brasil

O Cristo Protetor da cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, é a estátua concluída mais nova desta lista, inaugurada em 2022. Por pouco, ela trouxe o título de maior Cristo de volta ao Brasil, com 37,5 metros de altura; 43,5 metros se contar o pedestal.

O monumento de concreto pesa mais de 1.700 toneladas e é bem parecido com o Redentor do Rio de Janeiro, salvo por um buraco em formato de coração no meio do peito. A prefeitura da cidade afirma que a obra custou quase R$ 2 milhões e alcançou a marca de 150 mil visitantes em 2023.

Cristo Rei - Lisboa, Portugal

Se contar o pedestal, o Cristo Rei de Lisboa, em Portugal é o mais alto de todos, com 110 metros de altura - 28 metros de estátua e 82 metros de base. O monumento de 40 mil toneladas pode ser visto a até 20 km, de acordo com o site do santuário.

Para chegar no mirante do local, é necessário subir um elevador e encarar mais 59 degraus de escada, simbolizando a necessidade de se esforçar para chegar ao céu. A recompensa é uma vista privilegiada para a capital portuguesa, mas visitantes também podem desfrutar de uma capela e loja de lembrancinhas.

Cristo de Pilar - Pilar, Alagoas

O Cristo da cidade de Pilar, em Alagoas, ainda está em construção, mas a prefeitura promete que será o maior do mundo, com 60 metros de estátua e 10 metros de pedestal. No momento, já estão prontos a cabeça e a base.

Segundo o portal Uol, a obra terá um custo final estimado em R$ 12,2 milhões, e será equipada com um elevador, que levará visitantes até uma plataforma de vidro no coração da estátua. O mirante proporcionará uma vista privilegiada da cidade e da lagoa Manguaba.

