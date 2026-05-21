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MUNDO Com 9 metros, motor de 350 cv e alcance de 1.600 km: conheça o novo drone naval da Ucrânia Katran X1.2 funciona como plataforma marítima não tripulada e pode lançar interceptores autônomos a até 380 km/h

A Ucrânia apresentou um novo sistema naval não tripulado voltado para a defesa aérea contra ataques russos. Batizado de Katran X1.2, o drone marítimo foi desenvolvido para transportar e lançar interceptores guiados por inteligência artificial capazes de neutralizar drones Shahed utilizados pela Rússia na guerra.

Segundo informações divulgadas pelo portal Euromaidan, o sistema foi testado pela Inteligência de Defesa ucraniana no rio Dnipro em demonstração acompanhada pela imprensa internacional. O projeto é resultado de uma cooperação entre a empresa ucraniana MAC HUB e a chamada “Legião do Mar Negro”, braço naval ligado à unidade FERRATA da inteligência militar do país.

O Katran X1.2 atua como uma embarcação de superfície não tripulada equipada com até 27 interceptores MAC Dead Fly. Os drones utilizam inteligência artificial para detectar alvos de maneira autônoma e podem atingir velocidades de até 380 km/h. Segundo os desenvolvedores, há trabalhos em andamento para elevar a velocidade máxima para 450 km/h, atendendo a exigências operacionais das forças armadas ucranianas.



Além da função de interceptação aérea, o Katran X1.2 também foi concebido para desempenhar diferentes missões no campo de batalha.

De acordo com os dados divulgados, a embarcação tem cerca de nove metros de comprimento, motor de 350 cavalos de potência e autonomia de até 1.600 quilômetros. O sistema ainda pode operar em missões kamikaze, transportar dois mísseis R-73 de curto alcance e servir como base móvel para drones aéreos.

A lógica operacional da plataforma está ligada à dinâmica recente da guerra. Autoridades ucranianas afirmam que drones Shahed russos passaram a utilizar rios e corredores de baixa altitude para se aproximar de cidades como Kiev, dificultando a detecção tradicional por radares.

O controle do Katran X1.2 e dos interceptores ocorre a partir de um posto móvel em terra, conectado ao chamado sistema de missão MAC. A tecnologia integra diferentes plataformas militares em uma única rede coordenada em tempo real.

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