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Conflito

Com a aproximação do inverno, Rússia ataca o sistema de energia elétrica da Ucrânia

Pelo menos quatro pessoas morreram em Kiev e sua região, incluindo uma criança encontrada sob os escombros de um prédio destruído, segundo as autoridades

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Um motorista passa de carro por uma casa particular destruída, onde um jovem de 14 anos foi morto em um ataque aéreo em Vyshgorod, região de Kyiv, em 30 de setembro de 2026, durante a invasão russa da UcrâniaUm motorista passa de carro por uma casa particular destruída, onde um jovem de 14 anos foi morto em um ataque aéreo em Vyshgorod, região de Kyiv, em 30 de setembro de 2026, durante a invasão russa da Ucrânia - Foto: Vladyslav Musiienko/AFP

A Rússia atacou, nesta quarta-feira (30), a infraestrutura do setor de energia da Ucrânia com uma onda de drones e mísseis, o que motivou apelos urgentes para a adoção de medidas de contingência à medida que o inverno (hemisfério norte) se aproxima.

O governo ucraniano afirmou que foram os primeiros ataques em larga escala da temporada na campanha russa para deixar a capital Kiev sem aquecimento e energia elétrica antes do inverno, uma tática que Moscou repetiu nos quatro anos e meio de guerra.

Pelo menos quatro pessoas morreram em Kiev e sua região, incluindo uma criança encontrada sob os escombros de um prédio destruído, segundo as autoridades.

As sirenes de alerta foram acionadas na cidade para orientar os moradores a seguir para abrigos e estações de metrô diante da incursão de mísseis balísticos e de cruzeiro, assim como drones de alta velocidade.

O Ministério da Defesa russo anunciou um "ataque em larga escala com mísseis e drones" contra Kiev e a região da capital, com a infraestrutura energética como alvo.

A empresa de energia ucraniana DTEK confirmou que a rede elétrica sofreu danos, o que afetou o fornecimento para 8.000 residências. Os engenheiros restabeleceram o serviço, mas mencionaram "mais uma noite difícil para a capital".

O fornecimento de energia é crucial na Ucrânia durante os rigorosos meses de inverno. O presidente Volodimir Zelensky revelou que o abastecimento de água também foi cortado e que "infraestruturas críticas" foram atingidas em ataques por todo o país.

O primeiro-ministro Serguii Koretski indicou que os ataques são o início de uma nova campanha de inverno da Rússia contra o setor energético.

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"Desde o verão, praticamente não passou um dia sem que o inimigo atacasse nossa infraestrutura energética", publicou Koretski no Telegram. "Mas esta é a primeira vez que acontece um ataque combinado em tão larga escala desde o fim do inverno anterior", acrescentou.

Sistema reserva
A Ucrânia iniciou uma avaliação da extensão dos danos em seu sistema energético, atingido por ataques desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.

"As autoridades locais devem verificar a preparação dos sistemas de energia de reserva para as instalações críticas nas comunidades e concluir todo o trabalho de instalação e conexão o mais rápido possível", afirmou Koretski.

Os bombardeios desta quarta-feira aconteceram após um alerta da Força Aérea ucraniana sobre uma ameaça de projéteis balísticos direcionados à capital.

"A região de Kiev sofreu mais um ataque inimigo com mísseis e drones", declarou o comandante da administração militar regional, Timur Tkachenko.

As autoridades da capital disseram que os ataques atingiram prédios residenciais e comerciais, provocando incêndios e grandes danos em imóveis e veículos.

Kiev enfrenta cada vez mais drones e mísseis russos, no pior conflito registrado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Na terça-feira, o chefe de Governo da Alemanha, Friedrich Merz, disse que uma reunião entre os ministros das Relações Exteriores da Alemanha e da Rússia, realizada no sábado à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York, demonstrou que Moscou "não está, em absoluto, interessado em negociações sérias" sobre a Ucrânia.

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