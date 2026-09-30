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Conflito Com a aproximação do inverno, Rússia ataca o sistema de energia elétrica da Ucrânia Pelo menos quatro pessoas morreram em Kiev e sua região, incluindo uma criança encontrada sob os escombros de um prédio destruído, segundo as autoridades

A Rússia atacou, nesta quarta-feira (30), a infraestrutura do setor de energia da Ucrânia com uma onda de drones e mísseis, o que motivou apelos urgentes para a adoção de medidas de contingência à medida que o inverno (hemisfério norte) se aproxima.

O governo ucraniano afirmou que foram os primeiros ataques em larga escala da temporada na campanha russa para deixar a capital Kiev sem aquecimento e energia elétrica antes do inverno, uma tática que Moscou repetiu nos quatro anos e meio de guerra.

Pelo menos quatro pessoas morreram em Kiev e sua região, incluindo uma criança encontrada sob os escombros de um prédio destruído, segundo as autoridades.

As sirenes de alerta foram acionadas na cidade para orientar os moradores a seguir para abrigos e estações de metrô diante da incursão de mísseis balísticos e de cruzeiro, assim como drones de alta velocidade.

O Ministério da Defesa russo anunciou um "ataque em larga escala com mísseis e drones" contra Kiev e a região da capital, com a infraestrutura energética como alvo.

A empresa de energia ucraniana DTEK confirmou que a rede elétrica sofreu danos, o que afetou o fornecimento para 8.000 residências. Os engenheiros restabeleceram o serviço, mas mencionaram "mais uma noite difícil para a capital".

O fornecimento de energia é crucial na Ucrânia durante os rigorosos meses de inverno. O presidente Volodimir Zelensky revelou que o abastecimento de água também foi cortado e que "infraestruturas críticas" foram atingidas em ataques por todo o país.

O primeiro-ministro Serguii Koretski indicou que os ataques são o início de uma nova campanha de inverno da Rússia contra o setor energético.

"Desde o verão, praticamente não passou um dia sem que o inimigo atacasse nossa infraestrutura energética", publicou Koretski no Telegram. "Mas esta é a primeira vez que acontece um ataque combinado em tão larga escala desde o fim do inverno anterior", acrescentou.

Sistema reserva

A Ucrânia iniciou uma avaliação da extensão dos danos em seu sistema energético, atingido por ataques desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.

"As autoridades locais devem verificar a preparação dos sistemas de energia de reserva para as instalações críticas nas comunidades e concluir todo o trabalho de instalação e conexão o mais rápido possível", afirmou Koretski.

Os bombardeios desta quarta-feira aconteceram após um alerta da Força Aérea ucraniana sobre uma ameaça de projéteis balísticos direcionados à capital.

"A região de Kiev sofreu mais um ataque inimigo com mísseis e drones", declarou o comandante da administração militar regional, Timur Tkachenko.

As autoridades da capital disseram que os ataques atingiram prédios residenciais e comerciais, provocando incêndios e grandes danos em imóveis e veículos.

Kiev enfrenta cada vez mais drones e mísseis russos, no pior conflito registrado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Na terça-feira, o chefe de Governo da Alemanha, Friedrich Merz, disse que uma reunião entre os ministros das Relações Exteriores da Alemanha e da Rússia, realizada no sábado à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York, demonstrou que Moscou "não está, em absoluto, interessado em negociações sérias" sobre a Ucrânia.

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