MOBILIDADE Com a manutenção da greve do metrô, Grande Recife mantém plano de contingência de ônibu Três linhas especiais estão em circulação para auxiliar na volta para casa

A greve dos metroviários afeta, diretamente, quase 200 mil passageiros na Região Metropolitana do Recife. Com a manutenção da paralisação, o Grande Recife Consórcio de Transporte continua com o Plano de Contingência, que ativa três linhas especiais e reforça outras 18, com o intuito de amenizar os impactos sofridos pela falta do transporte que conduz com mais rapidez a população.

Agentes do Grande Recife Consórcio foram designados para acompanhar todo o plano, fazendo os ajustes necessários da operação.

Veja as linhas especiais

238 – TI Jaboatão/TI Barro;

2481 – TI Camaragibe/TI TIP;

858 – TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro.

Confira as linhas reforçadas

200 – TI Jaboatão (Parador);

346 – TI TIP (Conde da Boa Vista);

232 – Cavaleiro;

243 – Vila Dois Carneiros;

2450 – TI Camaragibe (Conde da Boa Vista);

2480 – TI Camaragibe/Derby;

166 – TI Cajueiro Seco (Rua do Sol);

185 – TI Cabo;

026 – TI Aeroporto/TI Joana Bezerra;

115 – TI Aeroporto/TI Afogados;

023 – TI Aeroporto/TI Tancredo Neves;

168 – TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista);

181 – Cabo (Cohab)/TI Cajueiro Seco;

140 – TI Cajueiro Seco/Shopping;

4123 – Três Carneiros Baixo (Cais de Santa Rita);

4133 – Três Carneiros (Cais de Santa Rita);

4137 – UR-11 (Cais de Santa Rita);

370 – TI TIP/TI Aeroporto.

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, os usuários podem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 07h às 19h, no número 0800 081 0158, apenas para chamadas de telefone fixo, e o WhatsApp 81. 9. 9488.3999, das 05h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos.

