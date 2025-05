Com a morte de Inah Canabarro, Ethel Caterham, de 115 anos, passa a ser a pessoa mais velha do mundo

A- A+

Ethel Caterham, de 115 anos, moradora de Surrey, na Inglaterra, foi reconhecida nesta terça-feira (30) pela organização LongeviQuest como a pessoa viva mais velha do mundo, após a morte da freira brasileira Inah Canabarro Lucas, que morreu aos 116 anos, em Porto Alegre.

Nascida em 21 de agosto de 1909, em Shipton Bellinger, no condado de Hampshire, Ethel Caterham atravessou três séculos de história e se tornou um símbolo de longevidade no Reino Unido. Criada em uma grande família com sete irmãos, Ethel cresceu em Tidworth, Wiltshire, e viu a longevidade correr na família: sua irmã mais velha, Gladys, viveu até os 104 anos.

Aos 18 anos, Ethel embarcou sozinha para a Índia, onde trabalhou como babá para uma família britânica. Durante quatro anos, viveu entre tradições coloniais e costumes locais, aprendendo a valorizar tanto o Natal britânico quanto o chá e o tiffin indianos. Essa experiência marcou sua juventude e é lembrada por ela com carinho.





Em 1933, se casou com o Major Norman Caterham, com quem viveu em diferentes territórios britânicos, como Hong Kong e Gibraltar. Na Ásia, Ethel abriu uma creche bilíngue para crianças britânicas e locais, ensinando inglês, artes e jogos — uma iniciativa pioneira para a época.

Viúva desde 1976, Ethel manteve a independência por décadas: dirigiu até os 97 anos e jogava bridge até os 100. Mesmo após a perda de suas duas filhas, Gem e Anne, ela manteve o espírito tranquilo e ativo, com uma rotina que privilegiava a simplicidade e o contato com a natureza.

Hoje, aos 115 anos, ela vive cercada de cuidados em sua residência em Surrey, onde passa os dias ouvindo música clássica ou aproveitando o jardim que leva seu nome. Segundo a organização LongeviQuest, ela também é a última britânica nascida antes de 1913 e a última súdita viva de Eduardo VII.

Morte de Inah Canabarro Lucas

A freira gaúcha Inah Canabarro Lucas, considerada a pessoa mais velha do mundo, morreu nesta quarta-feira (30), aos 116 anos, de causas naturais. Ela morava na casa das Irmãs Teresianas, em Porto Alegre, onde vivia há décadas. Reconhecida por sua serenidade e dedicação religiosa, Inah era uma figura querida dentro da congregação e também admirada por sua longevidade.

A Congregação das Irmãs Teresianas emitiu uma nota lamentando a perda e celebrando sua trajetória. “No dia de hoje, abraça a ressurreição a irmã Inah Canabarro. Rendemos graças pela doação e entrega, pedimos que o Senhor, Pai de bondade, receba-a e acolha-a em seu infinito amor”, dizia o comunicado oficial. O velório será realizado nesta quinta-feira (1º), a partir das 9h, no Cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre.

Nascida em 27 de maio de 1908, Inah foi reconhecida como a pessoa viva mais velha do mundo em janeiro deste ano, após a morte da japonesa Tomiko Itooka.

