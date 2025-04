A- A+

JABOATÃO DOS GUARARAPES Festa da Pitomba: Leo Santana é uma das atrações do evento; confira programação completa Evento tradicional da cidade de Jaboatão dos Guararapes, a 368ª edição terá mais de uma semana de duração e contará com shows de artistas como Durval Lélys e Edson Gomes

Marcada entre os dias 20 a 28 de abril, a próxima edição da tradicional Festa de Nossa Senhora dos Prazeres, popularmente conhecida como Festa da Pitomba, teve a sua programação oficial divulgada nessa quarta-feira (9) pela Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. O evento gratuito será realizado no Parque Nacional Histórico dos Guararapes e já faz parte do calendário festivo do estado, sendo uma celebração da fé e da força da cultura nordestina.

Além de reunir entretenimento, gastronomia e religiosidade, a Festa da Pitomba, que começa no dia 24 (quinta-feira), contará com a presença de artistas locais e nomes consagrados como os cantores baianos Durval Lélys e Leo Santana. Outras atrações confirmadas são Edson Gomes, Os Tralhas, Wallace Sales, Michele Andrade, Allan Carlos e Marreta You Planeta.

A programação musical acontecerá do dia 24 a 28, a partir das 19h, em dois palcos, o principal e o outro na mesa de som (housemix). A festa também traz comidas típicas, como a pitomba, que é principal símbolo do evento, além de atrações para todos os públicos.

A celebração religiosa, que acontece no entorno da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, é um dos pontos altos da festa, reunindo milhares de fiéis em missas, novenas e na tradicional procissão. A programação tem início no dia 20 (domingo), com a Procissão da Bandeira, às 16h, a Celebração Eucarística Campal Solene de abertura, às 18h, além de um show com o Padre Damião Silva, no palco em frente ao Santuário. Nos dias seguintes, a programação contará com shows dos padres Neto Feitosa e João Carlos e presenças de outros líderes católicos.

A grade completa pode ser conferida no site da Prefeitura do Jaboatão e nas redes sociais do município.

Serviço

"368ª edição da Festa de Nossa Senhora dos Prazeres"

Data: 24 a 28 de abril, a partir das 19h

Local: Praça de Nossa Senhora dos Prazeres

Entrada gratuita

Veja também