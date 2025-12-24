Com a trégua, Belém volta a celebrar o Natal com alegria
Este é o primeiro Natal festivo após dois anos marcados pela guerra de Gaza
Ao ritmo dos tambores, jovens palestinos desfilaram nesta quarta-feira (24) pelas ruas de Belém, para dar início ao primeiro Natal festivo após dois anos marcados pela guerra de Gaza.
Durante toda a guerra, que começou com o ataque do Hamas contra Israel em outubro de 2023, um tom sombrio marcou os Natais em Belém, a cidade bíblica onde nasceu Jesus Cristo.
Mas nesta quarta-feira as celebrações voltaram com força à cidade da Cisjordânia ocupada, enquanto uma frágil trégua persiste na Faixa de Gaza, onde centenas de milhares de pessoas enfrentam o inverno (hemisfério norte, verão no Brasil) em tendas improvisadas.
Cristãos de todas as idades seguiram para a Praça da Manjedoura, onde dezenas de pessoas se posicionaram nas varandas do edifício municipal para observar as comemorações.
Centenas de pessoas participaram do desfile do grupo escoteiro salesiano pela estreita Rua da Estrela de Belém. "Você sente que o Natal chegou de verdade", disse Milagros Anstas, 17 anos, com seu uniforme azul e amarelo. "É um dia repleto de alegria, porque antes não conseguíamos celebrar devido à guerra".
Uma imponente árvore de Natal, com bolas vermelhas e douradas, brilhava ao lado da Igreja da Natividade.
A basílica do século IV foi construída sobre uma gruta onde os cristãos acreditam que Jesus nasceu, há mais de 2.000 anos.
O papa Leão XIV pediu na terça-feira uma trégua global de um dia pelo Natal. "Renovo meu apelo a todas as pessoas de boa vontade para que respeitem um dia de paz, pelo menos na festividade do nascimento do nosso Salvador", declarou o pontífice, na residência de Castel Gandolfo, perto de Roma.
Um local muito especial
O município de Belém optou por reduzir as celebrações de Natal enquanto a guerra devastava Gaza, território costeiro palestino geograficamente separado da Cisjordânia por Israel.
Um cessar-fogo alcançado com a mediação dos Estados Unidos entre Israel e o Hamas, iniciado em outubro, interrompeu os combates em larga escala em Gaza. Muitos moradores, no entanto, enfrentam graves dificuldades depois que perderam suas casas e entes queridos.
O patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa, chegou a Belém para comandar a tradicional Missa do Galo na Basílica da Natividade.
O religioso visitou a devastada Gaza durante o fim de semana e celebrou uma missa de Natal na paróquia da Sagrada Família, na Cidade de Gaza, no domingo.
Os habitantes de Belém, cuja economia depende quase inteiramente do turismo, esperam que o retorno das celebrações natalinas devolva a vida à cidade e motive a presença de um número maior de visitantes.
Nos últimos meses, os peregrinos cristãos começaram lentamente a regressar à cidade sagrada.
"É um lugar muito especial", comentou George Hanna, natural de Beit Jala. "Precisamos transmitir essa mensagem ao mundo inteiro e esta é a única maneira. Além disso, o que é o Natal sem a celebração?", perguntou.