Com abstenção de 16,95%, segundo dia de vestibular seriado da UPE tem movimentação tranquila

Aconteceu neste domingo (26) o segundo e último dia de provas da terceira etapa do Sistema Seriado de Avaliação (SSA3/2024), vestibular seriado da Universidade de Pernambuco (UPE). Mesmo com 13.526 candidatos inscritos para 1,8mil vagas dos 58 cursos de graduação em 12 campis da instituição, a manhã foi tranquila com a chegada dos jovens para a realização das provas.

Na Escola Politécnica da UPE, a Poli, na Benfica, região central do Recife, mães, pais e familiares marcavam presença dando o apoio para os candidatos. Pontualmente, às 8h da manhã, o segurança fechou os portões do prédio. Lá, não houve candidatos atrasados ou que chegaram a ficar de fora.

Neste segundo dia de provas, os candidatos tiveram de responder 58 questões distribuídas entre as disciplinas de Biologia, Química, Física, História, Geografia e Sociologia. Cada disciplina teve dez questões, exceto Sociologia, que teve oito.



Abstenções

Após o encerramento das provas, às 12h45, a UPE informou a abstenção deste dia de SSA3/2024. Foram 2.293 faltosos, o que representa um índice de abstenção de 16,95%.

Os recursos para qualquer uma das questões podem ser impetrados via sistema até as 23h59min da terça-feira (28/11).

O listão dos classificados e o edital de matrícula deverão ser divulgados até o dia 20 de fevereiro de 2024; e a lista dos remanejáveis até o dia 15 de março de 2024.

Para outras informações, o candidato pode entrar em contato através dos telefones (81) 3183-3660 e 3183-3791; no e-mail: [email protected]; ou ainda no site processodeingresso.upe.pe.gov.br.

Expectativa de aprovação

De um modo geral, os vestibulandos aparentavam tranquilidade. A expectativa e o nervosismo mesmo ficava por conta dos pais. A engenheira civil Luciana Barbosa foi acompanhar o filho, João Gabriel, 18 anos, na Poli. Enquanto o jovem, que tentava uma vaga em Engenharia Eletrônica, já estava lá dentro, a mãe não arredava o pé da frente do prédio, aguardando sua saída.

A entrada no prédio da Escola Politécnica da UPE foi tranquila, sem registro de candidatos chegando com atraso | Foto: Paullo Allmeida

“Ele já vem se preparando desde o ano passado. Ontem (sábado, 25), ele passou o dia muito bem, alimentação leve, uma coisa mais saudável, dormiu bem. Eu tenho certeza de que ele vai entrar no curso que ele quer. Ele está muito tranquilo e… a mão ficou mais nervosa, a verdade é essa”, conta Luciana, com os olhos brilhando, entre a ansiedade e a esperança.

No local, também havia toldos armados com a presença dos representantes de colégios particulares, que também deram as últimas dicas para os candidatos. Diretor administrativo de uma unidade escolar do bairro da Madalena, Rodrigo Andrade contou sobre a presença do corpo docente neste momento.

A engenheira Luciana Barbosa acompanhou o filho até o prédio da Escola Politécnica da UPE | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“Eles se sentem mais acolhidos, pois a gente vem dar esse apoio e também algumas dicas de última hora. O aluno fica mais relaxado, mais confiante. Assim como quando os alunos se juntam, entre eles, e vão se ajudando a ficarem mais tranquilos”, contou.

Provas

Por volta das 11h15, os primeiros alunos que terminaram suas provas começaram a deixar o prédio. Alice Santos, 17 anos, veio do Rio Grande do Norte para tentar no Recife o curso de Enfermagem.



Este é o primeiro ano que ela presta o vestibular. “No geral, eu gostei da prova. Acho que me saí melhor em Biologia, História e Geografia, matérias com as quais tenho mais afinidade. Mas, no geral, foi bem tranquilo”

Já Luiz Pedro Oliveira,19 anos, é recifense e prestou vestibular para o curso de Direito. O jovem apontou alguns contratempos, mas, no geral, também está confiante na sua aprovação.



“Tinham algumas adversidades. O prédio que eu fiz não tinha ar condicionado e os cachorros na rua ficavam latindo, fazendo barulho. Mas foi uma prova bem tranquila de se fazer., eu achei mais tranquila (a prova), mas hoje também foi bom. Espero que eu consiga, e ano que vem: fera em Direito”

