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investigação Com ação no Recife, PF investiga esquema de lavagem de dinheiro e fraude com criptoativos Grupos movimentaram mais de R$ 4,3 bilhões no Brasil e no exterior

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (24) as operações Narco Azimut III, Narco Oriente e Narco Alicerce, todas com o objetivo de combater esquemas de lavagem de dinheiro, movimentação ilegal de recursos e evasão de divisas.

Em nota, a corporação informou que as investigações, desdobramentos de operações anteriores, identificaram grupos que usavam empresas, transferências bancárias e criptoativos para movimentar grandes quantias de dinheiro no Brasil e no exterior.

Apenas nas apurações da Narco Azimut III e da Narco Oriente foram identificadas movimentações superiores a R$ 4,3 bilhões.

Na operação Narco Oriente, foi identificada organização criminosa transnacional que usava empresas de fachada e instituições de pagamento para ocultar recursos provenientes, principalmente, de golpes digitais.

“Entre as práticas investigadas, estão fraudes envolvendo apostas on-line e falsas ofertas de emprego no exterior, nas quais vítimas eram induzidas a realizar depósitos em contas indicadas pelos criminosos”, detalhou a PF.

Mandados

Ao todo, 130 policiais federais cumprem 72 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em endereços nas cidades de São Paulo, Guarulhos (SP), Itatiba (SP), Avaré (SP), Mongaguá (SP), Jundiaí (SP) e Foz do Iguaçu (PR), no âmbito da Operação Narco Azimut III.

Nas operações Narco Oriente e Narco Alicerce, as ações ocorrem em São Paulo, Sorocaba (SP), São Bernardo do Campo (SP), Piedade (SP), Charqueada (SP), Recife (PE); Cidade Ocidental (GO), Porto Alegre e Brasília.

Ainda de acordo com a PF, as medidas também incluem o bloqueio de bens e valores, com limites de até R$ 1,1 bilhão na Narco Azimut III e R$ 3,2 bilhões na Narco Oriente, além de restrições à movimentação de empresas e à transferência de patrimônio.

Na Narco Alicerce, estão sendo bloqueados bens, direitos e valores, sobretudo imóveis de alto padrão, relacionados a investigados da Operação Narco Fluxo.

“Até o momento, foram cumpridos mandados de prisão temporária e apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos. As investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos e esclarecer a estrutura financeira dos grupos criminosos”, completou a corporação.

Os suspeitos podem responder por lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão de divisas.

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