SÃO JOÃO Com Alceu Valença e Lia de Itamaracá, confira a programação do São João do Recife nesta sexta (30) Programação junina da capital segue a todo vapor

Após anunciar mais dois dias de festejos, o São João do Recife está longe de acabar. Para esta sexta-feira (30), a programação está especial, com atrações como Alceu Valença e Lia de Itamaracá, além de shows de forró pé de serra.

Desta vez, as festas estarão localizadas em três polos: o Novo Arraial da Rio Branco, na avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central; diversos setores do Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte da Capital; e no Pátio de São Pedro, no bairro de Santo Antônio, região central.



Haverá, ainda, atrações nos polos descentralizados, que estão localizados nos bairros do Ibura, Zona Sul da Capital; Bongi, Zona Oeste do Recife; Vila Tamandaré, no bairro de Areias, Zona Oeste; Poço da Panela, na Zona Norte; e Brasília Teimosa, na Zona Sul.

Novo Arraial da Rio Branco

O polo que mais tem valorizado o forró pé de serra nos festejos juninos deste ano irá receber, mais uma vez, atrações mais que especiais. Às 12h, o Trio Pé de Serra Candinheiro se apresentará, sendo seguido pelo Trio Pé de Serra Chinelo Fino.

Às 19h, será a vez do grupo Forró Casa Amarela subir ao mini-palco, seguidos pela banda Forró na Caiza, a partir das 20h20. Encerrando a programação do dia no polo, a festa será comandada por Érica Natuza, às 23h20.

Sítio Trindade

O polo mais tradicional do São João do Recife também receberá uma programação mais do que especial nesta sexta-feira, que encerrará os festejos no ponto neste ano. Abrindo os shows na Sala de Reboco, Joaquinha Gonzaga se apresenta às 18h, seguida por Ari Teixeira, às 19h20, e Baixinho dos Oito Baixos, às 20h40. Ainda se apresentarão no palco Mazinho de Arcoverde, a partir das 22h, e Edilza Aires, às 23h20.

Já o Palco Principal terá uma das noites mais especiais do São João deste ano no Recife. A festa será aberta pelo grupo Ciranda Rosa Vermelha às 18h, seguido por André Macambira, a partir das 19h20. Já às 20h40, o ponto receberá a presença ilustre de Lia de Itamaracá, considerada Patrimônio Vivo da Cultura de Pernambuco.

Encerrando os festejos no Sítio Trindade neste ano, se apresentam Assisão, às 22h20, e Alceu Valença, um dos maiores nomes da música do Nordeste, a partir das 23h20.

Pátio de São Pedro

As festas em um dos pontos mais históricos da capital também serão encerradas nesta sexta. O polo celebrará o aniversário da Frei Caneca FM, rádio pública mantida pela Prefeitura do Recife. A festa começa às 17h, com show de Ciranda Praeira, e receberá grandes atrações, como Irah Caldeira.

Polos Descentralizados

As principais atrações ficarão por conta da banda Conde Só Brega, que se apresenta no Ibura, às 22h, além de Almir Rouche, que comanda os festejos do Bongi, às 20h40.

Haverá ainda apresentações de Amigas do Brega, na Vila Tamandaré, às 22h, e Spok e a Orquestra Forrobodó, a partir das 20h40, no Poço da Panela. Já em Brasília Teimosa, a principal atração será Henrique Brandão, também às 20h40.

Confira a programação completa do São João do Recife sexta-feira (30):

Novo Arraial da Rio Branco

12h às 14h - Trio Pé de Serra Candinheiro

17h às 19h - Trio Pé de Serra Chinelo Fino

19h - Forró Casa Amarela

20h20 - Forró na Caixa

22h20 - Érica Natuza

Sítio Trindade

Sala de Reboco

18h - Joquinha Gonzaga

19h20 - Ari de Arimatéia

20h40 - Baixinho dos Oito Baixos

22h - Mazinho de Arcoverde

23h20 - Edilza Aires

Palco Principal

18h - Ciranda Rosa Vermelha

19h20 - André Macambira

20h40 - Lia de Itamaracá

22h20 - Assisão

23h20 - Alceu Valença

Pátio de São Pedro

Aniversário da Rádio Frei Caneca FM

17h - Ciranda Santana

18h20 - Coco de Umbigada

19h40 - Maciel Salu

21h - Jorge do Peixe: Baião Granfino

Polos descentralizados

Ibura

17h: Quadrilha Junina Xotear

18h: Capital do Sol

19h20: MC Tocha

20h40: Lourenço Gato

22h: Conde Só Brega

23h20: Alex Junior

Bongi

17h: Quadrilha Arrocha o Nó

18h: Pablito

19h20: Walquiria Santana

20h40: Almir Rouche

22h: Internacionais do Forró

23h20: Os Neiffs

Vila Tamandaré

17h: Quadrilha União Junina

18h: Bandinha Brejeira do Velho Mangaba

19h20: Zelyto Madeira

20h40: Manoel Netto

22h: Amigas do Brega

23h20: Leto Lacerda

Poço da Panela

17h: Frevodrilha-Cia.Adriana do Frevo

18h: Banda Rei do Cangaço

19h20: Sagrama

20h40: Spok e a Orquestra Forrobodó

22h: Balada do Chefe

23h20: Cydia Lima

Brasília Teimosa

18h: Rogério do Som

19h20: Andre Lins

20h40: Henrique Brandão

22h: Vitor Leão

23h20: Mestre Lua

