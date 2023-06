A- A+

SÃO JOÃO 2023 Com Aline Barros e Anderson Freire, São João de Caruaru promove programação nesta quinta (8) A celebração será no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, principal palco dos festejos juninos na cidade

Com o São João já a todo vapor, Caruaru, no Agreste pernambucano, trará atrações para o público. Nesta quinta-feira (8), a partir das 20h, haverá uma celebração voltada para o público religioso no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, principal palco dos festejos juninos na cidade.

A festa contará com o "Momento Louvor e Adoração", que reunirá representantes de igrejas de Caruaru, apresentações no Palco 360 e, logo após, atrações da música gospel.

A partir das 22h, Aline Barros, cantora gospel conhecida nacionalmente, subirá ao palco do Pátio de Eventos para a celebração. Após ela, à 0h, será a vez de Anderson Freire, um dos principais nomes do gênero na atualidade, se apresentar para o público.

Além das atrações mais voltadas para o público católico, será promovida também a fogueira de Xangô - celebração de religiões de matrizes africanas - e a noite de sororidades indígenas, com a participação de mais de 40 tribos.

Confira a programação completa desta quinta:

20h Apresentação e oração com Diácono Clóvis Carvalho

20h15 Levita Heloá (Palco 360)

20h30 Palavra com Pastor Maxuel ( Assembleia de Deus Novo Nascimento)

20h40 Pastor Eduardo (AD Nações)

20h50 Bruna Sanolli e banda (Palco 360)

21h20 Palavra com Pastor Joab Saraiva (Assembleia de Deus Vitória em Cristo Caruaru)

21h35 Oração com pastores

22h Aline Barros

0h Anderson Freire



