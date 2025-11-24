Com alusão ao Manguebeat, ETE de Criatividade Musical promove o 14º Festival Aurora Musical
Semana cultural e artística inicia nesta segunda-feira (24) e conta com oficinas, palestras e recitais
O 14º Festival Aurora Musical, realizado pela Escola Técnica Estadual (ETE) de Criatividade Musical, será celebrado entre esta segunda-feira (24) e a próxima sexta-feira (28), em homenagem ao Dia do Músico, comemorado nesta terça-feira (22).
Esta edição do evento dialoga com o tema definido pela Secretaria de Educação de Pernambuco para o ano letivo de 2025: “Vidas, Escolas e Comunidades: educar para a promoção da justiça socioambiental”.
O evento terá como eixo central o Manguebeat, movimento cultural pernambucano que revolucionou o cenário artístico do estado no início dos anos 1990.
Toda programação do festival é gratuita, mas está sujeita à lotação dos espaços [confira a grade completa no final do texto].
Misturando ritmos tradicionais, como maracatu, coco e ciranda, com rock, hip-hop e música eletrônica, o Manguebeat uniu música, artes visuais e pensamento social em torno da ideia de revitalizar as expressões populares e a cidade, especialmente os manguezais. Artistas como Chico Science & Nação Zumbi e Mundo Livre S/A lideraram o movimento.
A escolha do movimento como foco desta edição reforça a ligação da escola com seu território. Localizada na Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, a ETE está situada próxima à escultura "Carne da minha perna", que representa um caranguejo gigante, animal encontrado nas áreas de mangue e símbolo do movimento cultural.
Inspirado nesses aspectos, o evento abordará a cultura local e a relevância do Manguebeat para a cena musical. Durante a semana de celebração artística e cultural, o festival contará com oficinas, palestras, rodas de conversa e recitais, ministrados professores e estudantes da ETE e convidados.
"O Festival Aurora Musical é um encontro de músicos, artistas, professores e estudantes, com um papel importantíssimo no desenvolvimento não só musical e artístico, mas também da parte pedagógica da ETE de Criatividade Musical. Esse evento é o ápice de todas as atividades que realizamos durante o ano. Celebramos a música e a arte nesta semana, principalmente em menção ao Dia do Músico, comemorado no dia 22 de novembro", explica o gestor da ETE de Criatividade Musical, Murilo Apolinário.
A programação começa às 14h da segunda-feira (24) com o Módulo Pandeiro de Frevo, ministrado pelo professor Marcio Rastaman.
Programação do 14° Festival Aurora Musical:
Segunda-feira (24)
14h: Vivência Percussiva - Prof. Marcio Rastaman
16h30: Segundas de Primeira - Prof. Lucas Barbosa
19h: Allegretto
20h30: Levinim
Terça-feira (25)
16h30: Confluências - recital de violão solo com o Prof. Dr. Danilo Valadão
19h: A Estética da Funcionalidade - palestra sobre música com o Prof. Fernando Nunes, Luthier Paulo Sérgio Nunes e Dr. Marcos Guerra (fisioterapeuta)
20h30: Barroqueiros
Quarta-feira (26)
15h: Rec In Sax
16h30: Sabor de Verão - Natanael Dádiva e DJ Nsopro’s
19h: Harmonia e Criação - Prof. Fernando Nunes
20h30: Recital Flauta Transversal e Piano - Luís Felipe Oliveira e Sabrina dos Santos
Quinta-feira (27)
16h30: Recital Flauta Doce e Cravo - Lucas Barbosa e Ladson Matos
19h: Dando Toques em Melodias e Acordes - recital de violão solo com Nelson Héffi
20h30: Coro de Ópera da ETECM
Sexta-feira (28)
14h: TAO TRIO
16h30: Roda de Conversa - Autogestão de carreira com Laís Senna
19h: Recital de Piano - Luís Felipe Oliveira