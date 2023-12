A- A+

Réveillon Com André Rio e Tayara Andreza, Olinda aposta em atrações locais para o Réveillon Ainda estão na programação do palco na Praça do Quartel a Banda Sentimentos e a Bateria Auê

O Réveillon de Olinda será celebrado na Praça Duque de Caxias, conhecida como Praça do Quartel, no próximo dia 31. Este ano, a Prefeitura de Olinda optou por valorizar a música tradicional pernambucana com artistas locais.

A festa para a chegada de 2024 contará com orquestras de frevo e shows de André Rio, Tayara Andreza, Banda Sentimentos e a Bateria Auê.

Horários

Amantes do frevo, tão importante para a cidade, poderão circular com as orquestras que farão o "esquenta" para o início dos shows na Praça do Quartel.



A partir das 19h30, a Bateria Auê iniciará os shows, garantindo que todos entrem no clima com muita animação e samba.

Na sequência, Tayara Andreza, às 21h, encantará o público com seu brega romântico, seguida por André Rio, às 23h, que trará um repertório repleto de frevos clássicos, cirandas, cocos e maracatus.

Para encerrar a noite com chave de ouro, o grupo de brega genuinamente olindense Banda Sentimentos subirá ao palco à 0h30.



Trânsito

Para garantir a segurança de quem for à orla para curtir a virada do ano, o bloqueio de trânsito começará a partir das 12h do domingo (31), seguindo até as 8h da segunda-feira (1º).

O fechamento do tráfego de veículos na avenida Marcos Freire tem início na rua Dr. Manoel de Barros Lima, em frente ao Memorial Ministro Marcos Freire, e segue até a rua Joana D'arc Sampaio, na altura do Flat Quatro Rodas.

Toda a operação será acompanhada de perto por 14 agentes de trânsito e envolve, também, patrulha com moto e carro para garantir a fluidez na mobilidade no local.

