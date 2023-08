Com apenas 20 anos, lutador de MMA posta foto de pulmão colapsado após fumar vape

A- A+

Um jovem lutador de MMA e Jiu Jitsu usou as redes sociais para alertar seus seguidores sobre os problemas que teve após o uso de cigarros eletrônicos.

Sean Tobi, de 20 anos, foi internado em um hospital britânico quando seu pulmão entrou em colapso por conta do vape.

O rapaz precisou passar por uma cirurgia para retirar parte do órgão, que, segundo ele, já estava com duas bolhas em decorrência do uso do produto.

"A primeira foto, terça-feira, a 2ª foto, quinta-feira. Tudo por causa do vape, meu pulmão entrou em colapso. Estou extremamente saudável, comendo direito, treinando 4-7 dias por semana e o vape fez um buraco no meu pulmão e causou 2 bolhas, por favor, coloque os bastões cheios de produtos químicos e plástico no chão, tenho sorte de estar em tão boa forma, essa é uma das únicas coisas que me salvou. Pare de fumar vape, por favor", escreveu.

Segundo o relato do britânico, o hábito com o cigarro eletrônico começou em 2018, quando ele tinha cerca de 15 anos. De lá para cá, ele passou a usar o vape diariamente.

No Facebook, Sean relata dificuldades para respirar por causa do colapso, além de contar que os médicos precisaram colocar tubos para ajudar o pulmão a continuar funcionando.

Pulmão de jovem britânico entra em colapso após uso de Vape. Foto: Reprodução/Facebook

"É a experiência mais dolorosa que já tive, se você puder não faça isso por você, faça pelas pessoas que te amam. Todo mundo pensa que não vai acontecer com eles até que aconteça e eu pensei que era um garoto invencível, foi um duro despertar", escreveu.

