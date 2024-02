A- A+

EUA Com apenas quatro anos de diferença, por que eleitores acham que Biden é muito velho, mas não Trump Pesquisas mostram que há uma preocupação ampla sobre a 'clareza mental' do presidente de 81 anos, candidato à reeleição pelo Partido Democrata

Quando um repórter perguntou ao presidente Joe Biden na noite de quinta-feira sobre as preocupações com sua idade, seu primeiro instinto foi rejeitar a premissa. Ele respondeu, em parte, que aquele era uma opinião pessoal, "não o julgamento da imprensa". A questão era sobre a preocupação do público, não da imprensa, mas de qualquer forma as preocupações sobre a sua idade não eram apenas as de um repórter.

Uma clara maioria dos americanos tem sérias dúvidas sobre isso, mostram as pesquisas. Para dar apenas um exemplo: nas sondagens do Times/Siena no ano passado, mais de 70% dos eleitores dos estados decisivos concordaram com a afirmação de que Biden "é muito velho para ser um presidente eficaz".

Mais de 60% disseram não achar que Biden tivesse "a clareza mental para ser um presidente eficaz". E justo ou não, menos de metade dos eleitores expressam dúvidas semelhantes sobre a idade ou acuidade mental de Donald Trump.

De todas as razões pelas quais Biden ficou atrás de Trump nas pesquisas durante cinco meses consecutivos, esta é, sem dúvida, a explicação mais direta. É o que os eleitores dizem aos pesquisadores, seja em perguntas abertas sobre Biden ou quando questionados especificamente sobre a sua idade, e eles dizem isso em números esmagadores. Nas pesquisas do Times/Siena, até mesmo a maioria dos apoiadores de Biden dizem que ele é velho demais para ser um presidente eficaz.

Agora, só porque é fácil culpar a idade de Biden pelos seus problemas políticos, isso não significa que seja assim. Não há dúvida de que os eleitores estão preocupados, mas é muito difícil calcular quanto apoio isso está custando a Biden nas pesquisas. Não podemos saber, por exemplo, qual seria o seu índice de aprovação se ele fosse 10 ou 20 anos mais novo. Talvez fosse quase tão baixo, devido às questões de fronteira, Oriente Médio, inflação, aos ressentimentos e ansiedades persistentes após a pandemia — juntamente com os efeitos corrosivos da polarização partidária.

Por que não dá pra saber? A questão da idade não é como a economia, na qual dados facilmente mensuráveis nos ajudam a compreender a sua importância. Sabemos que 10% de inflação ou 10% de desemprego poderiam ser suficientes para custar a reeleição do presidente. Já vimos isso antes, com base em décadas de dados concretos. Em contraste, a gravidade do problema da idade de Biden está quase inteiramente em debate. Essa percepção é principalmente subjetiva — baseada em como ele aparece e soa, e não simplesmente no fato de ele ter 81 anos. (Trump, por sua vez, tem 77 anos.)

Questões superficiais e subjetivas como estas são difíceis de analisar, como evidenciado pela ampla gama de respostas à coletiva de imprensa de Biden na quinta-feira. Mesmo uma pergunta tão simples como "por que os eleitores acham que Biden é muito velho, mas não Trump?" é difícil responder. A explicação provável é tão superficial e subjetiva quanto os sentimentos dos eleitores individuais.

Subjetivo, é claro, não significa sem importância. Mesmo os fatores mais superficiais, como a aparência ou a profundidade da voz , podem desempenhar um papel poderoso na escolha do voto. Biden parece ter cruzado uma linha invisível que determina se um candidato não é apenas velho, mas "muito" velho na opinião de muitos eleitores, o que não ocorre com Trump.

Além do mais, as questões sobre a idade de Biden são quase inteiramente sem precedentes na era das eleições modernas. Nunca houve um presidente que tenha enfrentado este nível de preocupação com a sua idade — nem mesmo Ronald Reagan em 1984, que era oito anos mais novo que Biden. É exatamente por isso que é fácil imaginar como as preocupações com a sua idade podem ser politicamente potentes. Mas também significa que nunca observamos o efeito político de algo assim antes.

Quase todas as eleições apresentam algo sem precedentes, com potencial para abalar os padrões habituais da política. Só nos últimos quatro mandatos, testemunhamos a primeira candidatura presidencial negra por um grande partido, a primeira mulher nomeada, a primeira sem experiência militar ou política, a primeira eleição moderna no meio de uma pandemia, e assim por diante. Em todos estes casos, especialistas e analistas especularam — de forma muito razoável — sobre se estes novos candidatos ou circunstâncias poderiam produzir um resultado inesperado.

Mas, no final, essas circunstâncias extraordinárias não produziram resultados eleitorais extraordinários. Foi uma grande surpresa que Trump tenha vencido em 2016, por exemplo, mas só foi surpreendente na medida em que um candidato não convencional conseguiu alcançar um resultado tão convencional. Se os republicanos tivessem nomeado alguém como Jeb Bush ou Marco Rubio, ninguém teria ficado surpreendido ao ver Hillary Clinton perder a eleição por pouco.

Esta história é um tanto tranquilizadora para Biden, que seria o primeiro candidato octogenário. Se perder em 2024, será considerado o caso raro em que algo fora do comum — a sua idade — produziu um resultado fora do comum segundo os padrões da política habitual. Isto depende, claro, da continuação das notícias econômicas favoráveis dos últimos meses. Se isso acontecer, ele se encontrará numa posição invejável: como um presidente em exercício, com uma economia forte e até em melhoria. Historicamente, isso o tornaria um favorito à reeleição.

Para garantir, as condições políticas para um retorno de Biden parecem estar reunidas. Ele está concorrendo contra o candidato que derrotou da última vez e que agora enfrenta inúmeras acusações criminais.

Com tudo funcionando a favor de Biden, a questão da idade já estava prestes a se reafirmar na campanha — mesmo antes do relatório na quinta-feira. Se Biden ainda estivesse em desvantagem em maio ou junho, apesar da melhoria da economia, a sua idade seria provavelmente a melhor explicação restante para a sua fraqueza nas sondagens. E a economia mais forte talvez deixaria a idade de Biden como a principal questão a ser atacada pelos republicanos.

De uma forma ou de outra, Biden teria de enfrentar a questão. Com o relatório do procurador especial divulgado na quinta-feira, esse confronto chegou mais cedo.

Assim, a análise sobre a idade de Biden nesta eleição é principalmente especulativa. Isso se estende à análise das consequências do relatório e à coletiva de imprensa resultante. O que está claro é que o relatório aumentou a responsabilidade de Biden demonstrar a sua aptidão para a Presidência. Reforçou uma fraqueza pré-existente e provavelmente ganhará a atenção midiática necessária para chegar ao público mais vasto, para além dos consumidores regulares de notícias.

Quer ele tenha passado no teste ou não, nada em seu desempenho aliviará as dúvidas sobre sua viabilidade política se ele ainda estiver atrás nas pesquisas em alguns meses. Essas questões serão mais incisivas do que seriam sem o relatório.

