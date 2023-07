Rede de cozinhas comunitárias é ampliada em cidades do Interior de Pernambuco; saiba em quais

A- A+

O Governo de Pernambuco está reforçando a segurança alimentar no Estado com a expansão da rede de cozinhas comunitárias. Recentemente, o município de Manari, no Sertão, com o apoio da gestão estadual, inaugurou sua unidade para garantir alimentação de qualidade a pessoas em situação de vulnerabilidade social.



A meta do Governo de Pernambuco é elevar, até o final do ano, o total de cozinhas comunitárias para 156 unidades. Para isso, a administração estadual pactuou o repasse de R$ 29,5 milhões aos municípios pernambucanos - um valor três vezes maior que em 2022.



Além de Manari, já implantaram cozinhas comunitárias este ano as cidades de Santa Cruz da Baixa Verde, Mirandiba, Solidão e Tuparetama, todas no Sertão. No próximo domingo, será a vez de Amaraji, na Zona da Mata Sul, inaugurar sua unidade.





"Cada cozinha tem capacidade para servir até 200 refeições diárias à população. Quando chegarmos à meta de cozinhas implantadas no fim do ano, isso vai representar 20 mil refeições por dia a mais para quem mais precisa. Pernambuco está no caminho da mudança para fazer o enfrentamento à fome", afirmou a secretária de Desenvolvimento Social, Criança, Juventude e Prevenção à Violência e às Drogas, Carolina Cabral.



O secretário de Assistência Social, Carlos Braga, detalhou o investimento nas cozinhas comunitárias. "A participação do governo estadual é cofinanciar as cozinhas. Este ano, pactuamos o valor de R$ 20 mil mensais para o custeio das unidades e R$ 50 mil como investimento, em parcela única", pontuou.



As equipes da Gerência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional têm percorrido o estado para realizar o monitoramento das unidades. Nessas visitas, os servidores municipais recebem apoio técnico e orientações importantes sobre a política de segurança alimentar e a articulação com a rede socioassistencial estadual.

