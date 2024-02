A- A+

GOVERNO DE PERNAMBUCO Com aporte de R$ 20 milhões em contratações, Pernambuco detalha investimentos no Carnaval 2024 O montante será repassado via Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo e Lazer, Fundação de Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur)

Com o Carnaval 2024 batendo na porta, o Governo de Pernambuco concede, na manhã desta segunda-feira (5), entrevista coletiva no Museu do Estado de Pernambuco, para detalhar os investimentos em cultura, operações para a saúde, mobilidade, turismo, entre outras áreas, para os dias de folia no Estado. Ao todo, serão investidos R$ 20 milhões, o dobro de 2023.

O montante será repassado via Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo e Lazer, Fundação de Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), e será usado para a contratação de artistas de cultura popular, que farão 820 apresentações em 91 municípios.

Entre os contemplados na área de cultura está o Homem da Meia Noite. O bloco realizado em Olinda receberá um incentivo de R$ 100 mil. Principal bloco carnavalesco do Estado, o Galo da Madrugada terá investimento de R$ 700 mil.

Homenageados

Com slogan “Não dá para explicar, tem que viver”, o Governo de Pernambuco homenageará três cantores na Folia de Momo deste ano: Alceu Valença, Claudionor Germano e Lia de Itamaracá.

Mais informações em instantes.

