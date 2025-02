Hospital das Clínicas faz obras de modernização e criação de UTI Pediátrica; aporte é de R$ 83 mi

A- A+

Com investimento de mais de R$ 83 milhões, o Hospital das Clínicas (HC), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), localizado na Zona Oeste do Recife, receberá obras de readequações de sua infraestrutura.



Segundo a unidade de saúde, as intervenções, financiadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), alterarão a rotina de vários setores.

Os recursos serão investidos em obras de modernização e ampliação do Centro Cirúrgico e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Geral, além da criação da UTI Pediátrica.

Também haverá investimento no projeto de prevenção contra incêndio e pânico, e na reestruturação (retrofit) das instalações elétricas de média e baixa tensão (já iniciadas).



A importância das obras e as mudanças temporárias foram informadas à comunidade em reunião da Superintendência do hospital com gestores e colaboradores, nessa segunda-feira (3).

“Essas obras são importantes para recuperar a infraestrutura do HC, um prédio inaugurado em 1979. Estamos planejando para que o transtorno [provocado pelas obras] seja o menor possível para os nossos pacientes, colaboradores, residentes, professores e estudantes. Vamos precisar da compreensão, apoio e colaboração de todos”, afirmou o superintende Filipe Carrilho.

Em paralelo, o HC realiza, ainda, as reformas da maternidade e dos banheiros dos ambulatórios, intervenções conforme o Plano Diretor Físico Hospitalar (PDFH).

“Durante a fase de obras, alguns serviços serão realocados e podem ocorrer transtornos temporários, como barulho, mudanças no fluxo de pessoas e atendimento, além de realocação de serviços [internação, ambulatórios e administrativo], compartilhamento de ambientes com a otimização de espaços, redução de leitos e do número de consultórios, além de interdição de partes do estacionamento para instalação dos canteiros de obras”, explicou Filipe Carrilho.

Desde 2013, o HC-UFPE faz parte da Rede Ebserh, que, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais.

