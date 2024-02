A- A+

Marco Zero Com apresentações marcantes no Marco Zero, Recife se despede do maior Carnaval da história Noite abriu espaço para brega, frevo, maracatu e outras manifestações culturais

Quem esperava uma noite de grandes shows, nesta terça-feira (13), que encerra o Carnaval oficial do Recife, não vai sair decepcionado do Marco Zero, principal polo que fica no centro da cidade. A noite está repleta de apresentações musicais e culturais que embalam o público.

Ao todo, a cidade contou com mais de 3 mil apresentações nos 49 polos espalhados pelos bairros, durante os seis dias de folia.

A cantora Tayara Andreza abriu a noite de shows com muito brega, relembrando sucessos que marcaram gerações. Vestida de Áries, que representa força, ela cantou músicas como ‘Rapariga não’ e ‘Tatuado’.

Em seguida, uma das homenageadas do Carnaval do Recife, Lia de Itamaracá, subiu ao palco para se apresentar com participações especiais.

