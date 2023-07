Menina de 8 anos e irmão de 5 morrem em desabamento no Janga e agora já é oito o número de óbitos

A- A+

Uma menina de cinco anos e o irmão de oito se somam às pessoas que morreram por causa do desabamento de um prédio de quatro andares que aconteceu na manhã desta sexta-feira (7) na Região Metropolitana do Recife. Os corpos das duas crianças - Maria Flor e Pedro, segundo uma vizinha - foram retirados dos escombros por volta das 21h30 desta sexta. Ao total, o desabamento causou a morte de oito pessoas.



O prédio, localizado no Conjunto Beira-Mar, no bairro do Janga, em Paulista, desabou por volta das 6h40. Ainda há cinco pessoas não encontradas. Dentre elas, outras duas crianças.



O Corpo de Bombeiros trabalha em três frentes de atuação esta noite. Grupos de voluntários circulam no local oferecendo café e comida aos trabalhadores.



"Hoje a nossa prioridade é encontrar o restante dos corpos e, a partir de amanhã (sábado), dar continuidade a essas vistorias. O pessoal está sendo assistido pela Secretaria de Políticas Sociais e toda a prefeitura está mobilizada para abrigo, doações e apoio psicológico às famílias", informou a secretária-executiva da Defesa Civil do Paulista, Cíntia Silva.



Desabamento em Paulista

Um bloco do prédio de quatro andares desabou completamente e o outro parcialmente, na manhã desta sexta-feira (7), no Conjunto Beira-Mar, localizado no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O colapso da estrutura ocorreu por volta das 6h10.

Acionado para a ocorrência, o Corpo de Bombeiros enviou oito viaturas ao local, na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, às 6h35, e conta com a ajuda do Samu, da Defesa Civil e de vários voluntários que auxiliam nas buscas.

BOLETIM SDS – DESABAMENTO DE PRÉDIO NO JANGA – 07/07/2023

INFORMAÇÕES ATUALIZADAS ÀS 21h30

Total de Vítimas: 20

Desaparecidos: 05

- Sexo Masculino: 02

- Sexo Feminino: 01

- Crianças: 02

Resgatados com Vida: 4

- Sexo feminino – 65 anos - Socorrida pelo CBMPE para o Hospital Miguel Arraes;

- Sexo feminino – 15 anos - Socorrida pelo Samu para o HR;

- Sexo Masculino – 18 anos – Socorrido para o HMA, mas veio a óbito;

- Sexo Feminino – 15 anos – Socorrida para o HMA;

Óbitos: 8

- Sexo masculino – 45 anos

- Sexo Masculino – 12 anos

- Sexo Feminino – 43 anos

- Sexo Masculino – 18 anos*

- Sexo Masculino – 21 anos

- Sexo Masculino – 16 anos

- Sexo Masculino - 8 anos

- Sexo Feminino - 5 anos

* – O Hospital Miguel Arraes (HMA/FGH) informa que recebeu um paciente proveniente do desabamento de um prédio no bairro do Janga, em Paulista. Um homem, aparentando 18 anos, chegou à unidade em parada cardiorrespiratória, tendo sido reanimado, sem sucesso.

Localizados com vida fora da edificação: 04

- Sexo masculino – 22 anos

- Sexo masculino – 17 anos

- Sexo masculino – 16 anos

- Sexo masculino – 21 anos

Veja também

AMÉRICA DO NORTE Incêndios 'fora de série' assolam Canadá enquanto temperaturas aumentam