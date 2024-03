A- A+

Recife Com atendimento para 80 crianças, Recife inaugura creche escola no bairro da Imbiribeira Investimento para o equipamento foi de R$ 1 milhão

A Prefeitura do Recife inaugurou, na manhã desta segunda-feira (4), a Creche Escola Municipal da Imbiribeira, na Zona Sul da cidade. Segundo a gestão, o investimento para o equipamento foi de R$ 1 milhão. Cerca de 80 crianças, com idades entre um e cinco anos, já são atendidas.

"Essa creche escola era muito aguardada aqui na Imbiribeira. Como é uma característica do Recife, nós temos o desafio de ter grandes áreas, e temos que trazer elas para o interesse social", destacou o prefeito João Campos. "Aqui era um terreno que tinha uma espécie de depósito de lixo. Não tinha serventia, pelo contrário, atrapalhava a vida das pessoas. Mas a gente conseguiu concluir essa creche com mais de 80 vagas para crianças aqui do nosso entorno", completou o gestor.

Investimento em educação

De acordo com a prefeitura, desde o início do mandato atual, em 2021, Recife já conta com mais de 140 creches. A ação faz parte do Infância na Creche, plataforma da campanha de João Campos que prometia duplicar, em quatro anos, as vagas para o ensino básico na capital.

"A gente já chegou a 80% da meta de duplicação e vamos cumprí-la, já que temos muitas inaugurações nesse primeiro semestres. Agora estamos aqui para inaugurar a Creche Municipal da Imbiribeira para atender uma demanda antiga, já que a comunidade pedia muito por uma creche para os seus filhos aqui mesmo, dentro da própria comunidade", explicou o secretário de Educação do Recife, Fred Amâncio.

Oportunidade para "mudar vidas"

A Creche Escola Municipal da Imbiribeira está ativa há duas semanas. O atendimento é integral para crianças de um a três anos, na etapa creche, dos grupos escolares I a III. Há, ainda, o ensino na categoria pré-escola, com turmas no período da manhã e da tarde, nos grupos escolares IV a V, com alunos de quatro a cinco anos.

Os alunos da etapa integral pode fazer cinco refeições no local, enquanto os da pré-escola podem fazer duas refeições por turno. Para a gestora da unidade, Cláudia Costa, a creche escola chega como uma oportunidade de "mudar as vidas" das crianças.

"Nós estamos hoje com as nossas crianças para ter um futuro melhor. Além delas serem acolhidas, com as refeições adequadas, nós também damos a oportunidade para os pais deles trabalharem. Então está sendo uma coisa maravilhosa para a comunidade", afirmou.

