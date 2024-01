A- A+

HEMOPE Com atrações culturais, Hemope promove ação para reforçar o estoque de sangue durante o Carnaval Abertura acontece nesta terça-feira (9), com nomes como Nena Queiroga, Ed Carlos e Nonô Germano confirmados

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) iniciou uma grande mobilização com o objetivo de reforçar o estoque de sangue para dar suporte durante o Carnaval. A abertura da campanha acontece nesta terça-feira (9), no 3º andar do Paço do Frevo, localizado no Bairro do Recife, área central, às 8h30.

Durante o mês de janeiro, a sede do Hemope, localizada no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, deve receber diversas apresentações e atrações culturais. Na abertura, estão confirmados na festa o grupo lírico O Bonde; os cantores Getúlio Cavalcanti, Nena Queiroga, Ed Carlos e Nonô Germano; a troça Pitombeira dos Quatro Cantos; a Calunguinha e Luiz Adolpho (representante social do Homem da Meia Noite); Bloco Eu Acho é Pouco; Batutas de São José; e da Orquestra Henrique Dias.



“Contamos com a solidariedade das pessoas na doação de sangue, sabendo que essa doação salva vidas e que temos enfrentado dificuldades na manutenção de um estoque adequado para atender a população, especialmente em épocas de maior risco, maior necessidade do uso de sangue como é o caso do carnaval. Precisamos reforçar o estoque para esses períodos. Lembrando a todos que prevenção e promoção na saúde é o mais importante, e que evitem se expor, mas no caso de precisar por algum caso de gravidade, precisamos estar prontos para atender”, explicou a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti.

A idealização da campanha é fazer com que, durante todo o mês de janeiro, os pernambucanos possam ir às unidades do Hemope ou participar da ação através de coletas externas, com sete abertas ao público e duas exclusivas para funcionários de empresas parceiras.



A programação da mobilização segue após a terça. No dia 16, vários artistas locais reforçam a ação. No dia 23, o bloco "Enquanto isso na sala da justiça" possui apresentação marcada para levar super-heróis para o Hemocentro.

Além disso, no dia 3 de fevereiro, o bloco "O Galo da Madrugada" faz participação na campanha. Para encerrar a ação, o Rei e a Rainha do Carnaval do Recife farão uma visita ao Hemope, no dia 6 de fevereiro, reforçando a importância da doação de sangue.

“Os estoques de sangue do Hemope estão baixos e em épocas de festas precisamos reforçá-los, por isso, estamos com a equipe pronta para receber o doador, seja no Hemope de Recife, Arcoverde, Caruaru, Garanhuns, Salgueiro, Serra Talhada, Petrolina e Ouricuri, ou nas coletas externas. Contamos com os doadores para encher nossas bolsas de sangue e assim atender a demanda da população nesse período”, reforçou a presidente do Hemope, Raquel Santana.

Coletas externas

As coletas abertas ao público ocorrem em Olinda, Vitória de Santo Antão e Gravatá. No Shopping Patteo Olinda, a ação acontece nos dias 12 e 13 de janeiro, no 4º andar, das 9h às 12h e das 13h às 16h. O bloco lírico Dama e Valetes participa da atividade do primeiro dia.

No Park Shopping Vitória, as coletas vão ser feitas nos dias 19 e 20 de janeiro, das 10h às 12h e de 13h às 14h30. Por fim, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, as atividades ocorrem na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nos dias 26 e 27 de janeiro, das 9h às 12h e de 13h às 14h30.

As coletas exclusivas dos cooperados ocorrem na empresa Chesf, no dia 23 de janeiro, no auditório, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h, e no município de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR), no dia 30 de Janeiro. Local e horários devem ser divulgados em breve.

