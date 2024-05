Com atrações de peso, cidades pernambucanas aquecem clima para o São João 2024

A- A+

Junho já está chegando. É hora de erguer as bandeirolas, acender fogueiras, preparar comidas típicas e formar quadrilhas para cair no forró e curtir a época do São João.

Em alguns municípios pernambucanos, os festejos já começaram e vão até o final do próximo mês, pondo em prática a ideia de que, sim, o melhor e maior São João do mundo está aqui.

Caruaru, no Agreste, atrai, todos os anos, pessoas de diversas partes do mundo. Com mais de 60 atrações, a cidade promete o maior festejo da história do município.

Por lá, o ciclo junino dura 72 dias. Começou no dia 19 de abril, com festas na Zona Rural e, a partir deste sábado (1º), começam os eventos urbanos, com polos espalhados pelo município, indo até 29 de junho, com 14 polos dedicados às artes do pífano e do bacamarte.

A estimativa de público é de 3,7 milhões de pessoas. Espera-se que a movimentação financeira gire em torno dos R$ 650 milhões. Neste ano, o palco maior, localizado no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, conta com uma novidade: a mesma roda gigante do Rock In Rio.

Veja a programação deste fim de semana:

• Sexta-feira (31)

Polo Casa Rosa

12h - Cantor João Filho

14h - Adelson e Forró dos Manos

16h - Murillo Victor

• Sábado - 1º de junho

Polo Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga (palco maior)

19h45 às 20h45 - Orquestra de Pífanos de Caruaru e Maestro Mozart Vieira

21h às 22h15 - Carlinhos Brown

22h45 às 0h - Flávio José

0h30 às 1h45 - Jorge de Altinho

2h às 3h - Mano Walter



Polo Camarão

18h às 19h - Galego de Tapera

19h15 às 20h15 - As Severinas

20h30 às 21h30 - Forró dos Bossas

21h45 às 22h45 - Didi Caruaru

23h às 0h - Luan Nascimento

0h15 às 1h15 - Banda Fixação

Polo das Quadrilhas

19h às 20h - Junina Molecodrilha

20h15 às 21h15 - Grupo de Dança Flor e Barro

21h30 às 22h30 - Cia Olhares

22h45 às 23h45 - Boi Tira-Teima

0h às 1h - Quadrilha Animadrilha

Polo Juarez Santiago

19h às 20h - Trio Regir - Marcha Lenta

20h15 às 21h15 - Trio Doda do Acordeon

21h30 às 22h30 - Trio Galego de Tapera

22h45 às 23h45 - Trio Chamego Bom

0h às 1h - Trio Givanildo do Acordeon

Polo Casa Rosa

12h - Wandemberg Caruaru

14h - Banda Os Vitalinos

16h - Pau no Xote

Polo do Repente

19h às 19h50 - Grupo Forró Cordel

20h às 20h20 - Declamador Sandoval Ferreira

20h20 às 20h40 - Declamador Nerisvaldo Alves

20h40 às 21h - Declamador Jénerson Alves

21h às 22h30 - Dupla de repentistas Antonio Lisboa e Edmilson Ferreira

22h45 às 23h30 - Dupla de emboladores de Coco Barra Mansa Curió de Bela Rosa

0h às 1h - Trio de Forró Vozes da Seca

Polo dos Bacamarteiros

19h às 20h20 - Batalhão 19

20h30 às 21h50 - Batalhão 21

22h às 23h20 - Batalhão 25

23h30 às 1h - Batalhão 27

Polo do Pífano

21h50 às 22h50 - Banda de Pífano Nossa Senhora das Graças

22h às 23h20 - Banda de Pífanos da Inclusão

23h20 às 0h20 - Banda de Pífanos Princesa do Agreste

• Domingo - 2 de junho

Polo Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga

20h às 21h15 - Priscila Senna

21h45 às 23h - Limão com Mel

23h30 às 0h45 - Léo Santana

1h15 às 2h15 - Cavaleiros do Forró

Polo Alto do Moura

12h às 13h30 - Forró Quentão

14h às 15h30 - Adelmário Coelho

16h às 17h30 - Geraldinho Lins

Polo Camarão

18h às 19h - Silvinho Cavalcanti

19h15 às 20h15 - Participação especial de Azulinho

20h30 às 21h30 - Trio Dona Zefa

21h45 às 22h45 - Trio Beijo de Moça

23h às 0h - Trio da Lua

0h15 às 1h15 - Trio Sabiá

Polo Infantil

16h às 18h - Recreação Recreart

16h às 16h50 - Banda Alegria de Brincar

17h às 17h50 - O Mágico de Oz

18h às 18h50 - Grupo Andarilhos da Poesia apresenta Casa Centenária

Polo das Quadrilhas

19h às 20h - Grupo de Dança Vania Patrício

20h15 às 21h15 - Ori Cia de Dança

21h30 às 22h30 - Boi Nelore

22h45 às 23h45 - Quadrilha Tradicional Arrasta Pé

0h às 1h - Quadrilha Junina Arraiá da Capitá

Polo de Música e Instrumental Rildo Hora

20h - Mostra Novos Imaginários na Igreja Santa Luzia

15h às 21h - Projeto Desenhando São João com Caju Galon

15h às 16h - DJ Astley

16h às 17h20 - Grupo Chorinho Cambucá

17h40 às 19h20 - Violonista Gilson Macedo

19h40 às 21h - Ezequias Lira - Multi-instrumentista

Polo Juarez Santiago

19h às 20h - Trio Baião de Três

20h15 às 21h15 - Ivson Trio

21h30 às 22h30 - J. Junior e Trio Forró do Bom

22h45 às 23h45 - Marlene do Forró do Trio

Polo Casa Rosa

11h - Trio Flor de Mussambe

12h - Geraldo Maia

14h - Banda Pingo D’Água

16h - Elias Guinho

Polo do Repente

17h às 0h - Pintura Ao Vivo e Exposição com Hector Cisneros

17h às 18h30 - Mostra Audiovisual - II Mostra Junina de Cinema Caruaruense - Cia Bacurau Cultural com Caio Tulio Duque

19h às 20h - Show com Cacá Lopes

20h10 às 20h40 - Declamador Raudenio Lima

20h50 às 21h30 - Dupla de Emboladores de Coco: Lavanderia Rouxinol

21h40 às 22h40 - Dupla de Repentista: João Lourenço Hipólito Moura

22h50 às 0h - Show com Nika Macedo

Polo dos Bacamarteiros

19h às 20h - Batalhão 28

20h30 às 21h50 - Batalhão 33

22h às 23h20 - Batalhão 333

23h20 às 0h - Batalhão 41

Polo do Pífano

17h às 18h10 - Banda de Pífanos Vitoriano Jovem

18h20 às 19h10 - Banda de Pífanos Cultural

19h20 às 20h30 - Banda de Pífanos Alvorada

20h40 às 21h50 - Banda de Pífanos Dois Irmãos

Bezerros

Outro município do Agreste que fervilha nesta época do ano é Bezerros, que cultua São João nos dias 15, 16, 22, 23, 24, 29 e 30 do mesmo mês, sempre aos finais de semana, com forró autêntico e muita música. Entre as atrações estão:

• Sábado (15)

12h - Rei do Cangaço

14h - Forretrô

16h - Flávio José

18h - Flávio Leandro

20h - Amannda Leão

• Domingo (16)

12h - Luizinho Moreno

14h - Waldonys

16h - Quinteto Violado

18h - Assisão

20h - Walter Lins

• Sábado (22)

12h - Damião Motta

14h - Rodrigo Raposo

16h - Cezzinha

18h - Nena Queiroga

20h - Igor Henrique

• Domingo (23)

12h - Ciel Santos

14h - Novinho Da Paraíba

16h - Lady Falcão

18h - Cristina Amaral

20h - Marcão Noventta

• Segunda (24)

12h - Daniel Gouveia

14h - Geraldinho Lins

16h - Almir Rouche

18h - Henrique Barbosa

20h - Azulinho

• Sábado (29)

12h - Pau No Xote

14h - Michel Diniz

16h - Irah Caldeira

18h - Petrúcio Amorim

20h - Dudu Do Acordeon

• Domingo (30)

12h - Anderson Alves

14h - Nordestinos do Forró

16h - Morganna Bernardo

18h - Benil

20h - Santanna

Gravatá

Arraiá da Felicidade, de Gravatá, também no Agreste, começou no dia 25 de maio, com cortejo junino no Tardes no Polo, e segue até 30 de junho. O Pátio de Eventos terá mais um fim de semana de shows, começando em 14 de junho. A promessa é de que os festejos juninos consagrem a Suiça Brasileira como a terceira maior festa desse tipo do Estado.

Ao todo, a Prefeitura tem o interesse de promover, em torno de todo o evento, 300 apresentações de artistas, grupos, quadrilhas e brincantes. Cortejo de quadrilhas e três minipalcos, do forró pé de serra ao estilizado vão garantir a diversão de moradores e turistas.

A grade de atrações artísticas e musicais está ainda mais diversificada neste ano, mantendo o espaço de 70% das atrações compostas por cantores e grupos da cidade, além de grandes atrações regionais e nacionais. Eles vão se apresentar nos palcos do Mercado Cultural, Polo da Sanfona, São João da Gente e no Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar.

A estimativa é que sejam gerados sete mil empregos diretos e indiretos na cidade, com movimentação financeira estimada em mais de R$ 250 milhões. Mais de 700 negócios informais devem ajudar a aquecer a economia local.

• Polo Pátio de Eventos

Sexta (14) - Wallas Arrais, Geraldinho Lins, Vilões do Forró, Renato Souza

Sábado (15) - Henry Freitas, Raphaela Santos, Felipão, Danilo Henrique

Sexta (21) - Wesley Safadão, Bell Marques, Deb Lima, Fagner Chagas

Sábado (22) - sábado: Nattan, Nanara Bello, Juciê, João Lucas e Pedrinho

Domingo (23): Xand Avião, Felipe Amorim, Lipe Lucena, Myllena Dantas

Sábado (28) – Jorge de Altinho, Márcia Fellipe, Capital do Sol, Faby Mel

Domingo (29) – Vicente Nery, Núzio Medeiros, Spok e Orquestra Forrobodó, Galeguinho de Gravatá

• Polo da Sanfona

Pavilhão coberto, montado da Avenida Joaquim Didier, principal corredor de acesso ao Pátio de Eventos, contará com a cidade cenográfica (São João no Sítio), praça de alimentação e uma programação musical marcada pelo autêntico forró pé de serra, além de apresentações culturais com bacamarte, banda de pífanos, e os personagens Mateus e Catirina.

Sexta (14) - Ivan Gadelha, Leleka Costa

Sábado (15)- Lady Falcäo, Andrea Santos, Ricardo Alegria

Sexta (21) - Cristina Amaral, Don Tronco, Pau no Xote

Sábado (22) - Edição especial: Forró do Esquenta - PV Calado, Edu Lira, Jailson Rosset

Domingo (23) - Irah Caldeira, Vitor Lins, Trio pé de serra

Segunda (24) - Clima Nordestino, Valdinho Paes, Anderson Alves

Sábado (29) – Matheus Santos, Tavinho e Banda, Trio Pé de Serra

• Polo Mercado Cultural

Consolidado como parada obrigatória de todos que chegam à cidade, o Mercado Cultural de Gravatá recebe moradores e visitantes o ano inteiro, aos sábados e domingos. Com mais de 40 boxes, oferecendo o melhor da culinária regional, além de artesanato variado, o Mercado é o principal point junino durante o dia.

Programação

Sábado (1º) – Faringes da Paixão, Philipe Germano

Domingo (2) - Joãozinho do Acordeon, Ed Show

Sábado (8) - Trio Danado de Bom, Banda Abacaxi com Mel

Domingo (9) - domingo: Catimbó do Forró, Gil e Eduarda

Sábado (15) - Jarbas Travassos, Filipe Vasconcelos

Domingo (16) - Cauã Pedro, Cowboy Elétrico

Sexta (22) - Klarice Prado, Bruno Lima

Sábado (23) - Lucas Pereira, Breno Lima

Domingo (24) - Dênis e Forró Desassossego, Edilson Silva

Sábado (29) - Renan Lima, Arrocha o Nó

Domingo (30) - Grande Encontro de Sanfoneiros de Gravatá

Arcoverde

Cidade localizada a 256 km da capital do Estado, Recife, e reconhecida como a porta do Sertão pernambucano, Arcoverde se destaca como um importante polo turístico e cultural. O município atrai visitantes graças ao renomado ciclo junino e a um calendário de eventos diversificado.

O prestigiado ciclo junino de Arcoverde, iniciado em junho com homenagens a Santo Antônio, São João e São Pedro e prolongando-se até julho com tributos a Sant’Ana, é amplamente reconhecido no Nordeste.

O evento atrai uma multidão, com mais de 60 mil participantes por dia durante os festejos de 2023 nos diversos polos de festa na sede do município, entre 16 e 28 de junho. Nesse período, a ocupação hoteleira atingiu 100% de 22 a 24 de junho e 84% nos demais dias, incluindo a locação de mais de 300 imóveis.

Em 2024, mais uma vez, os olhares do Nordeste se voltam para Arcoverde, na expectativa de vivenciar uma nova edição do autêntico São João de rua de Pernambuco, que ocupará ruas, feiras e espaços culturais.

Programação do Polo Multicultural

• Terça (18)

Quadrilha Junina Portal do Serão

Coco Trupé de Arcoverde

Fulô de Mandacaru

Tarcisio do Acordeon

• Quarta (19)

Sílvia Regina

Priscila Senna

Raphaela Santos

• Quinta (20)

George Silva

Capim Com Mel

Mano Walter

• Sexta (21)

Nanara Bello

Maria Clara

Luan Douglas

• Sábado (22)

Ciro Santos

Assisão

Eliane – A Rainha do Forró

• Domingo (23)

Coco Raízes Arcoverde

Maciel Melo

Geraldinho Lins

• Segunda (24)

Forró de Candeeiro

Cristina Amaral

Tributo a Dominguinhos (Liv Moraes e Nena Queiroga)

• Terça (25)

Festival de Quadrilhas

Festival da Fé

• Quarta (26)

Marzinho de Arcoverde

Wallas Arraes

Iguinho e Lulinha

• Quinta (27)

Kaik Gois

Limão com Mel

Henry Freitas

• Sexta (28)

Samba de Coco das Irmãs Lopes

Fabinho Testado

Léo Magalhães

