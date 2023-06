A- A+

SÃO JOÃO 2023 Com atrações musicais, APAF promove Jantar Beneficente de São João visando arrecadação de recursos O evento contará com shows de Cristina Amaral, Ed Carlos, Nena Queiroga e mais

A Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes de Fígado (APAF) promove, nesta quarta-feira (7), às 19h, no Country Clube, nos Aflitos, Zona Norte do Recife, o Jantar Beneficente de São João.

O objetivo da ação é angariar recursos financeiros para promover melhor atendimento aos pacientes com complicações hepáticas.



O Jantar Beneficente de São João contará com shows de Cristina Amaral, Ed Carlos, Nena Queiroga, Racine Cerqueira e banda, Karla Karolla, Ravel Cerqueira e Rony Faro.

Os ingressos estão à venda na sede da APAF, localizada no bairro de Santo Amaro, no Recife, ou no local do evento. Também será possível adquirir mais informações no número (81) 99649-0114.

As entradas custam R$ 250 (individual) e R$ 1.000 (mesa), que inclui menu completo.

Para o presidente da APAF, Cláudio Lacerda, o evento será uma oportunidade para que a população conheça o trabalho desenvolvido pela associação e também contribua para o melhor tratamento dos pacientes.

“Nós reunimos cantores tradicionais da música pernambucana em um evento feito com muito carinho. Será um momento de confraternização, mas também de solidariedade em prol dos pacientes e assistidos pela nossa Associação”, explicou Lacerda.

Veja também

Guerra na Ucrânia Destruição de usina hidrelétrica de Kakhovka castigará a Ucrânia a curto prazo