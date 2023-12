A- A+

SEGURANÇA Com aumento de fiscalização, PRF inicia Operação Ano Novo nesta sexta-feira (29) em Pernambuco Ação intensifica trabalho nas BRs 232 e 101, com foco em casos de embriaguez ao volante e excesso de velocidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa, nesta sexta-feira (29), a Operação Ano Novo 2023 em Pernambuco, e segue até as 23h59 da segunda-feira (1°). A ação faz parte da Operação Rodovida, que segue até o fim do Carnaval, com medidas de intensificação da fiscalização das principais rodovias do estado para a manutenção da segurança viária, mobilidade e das vidas dos motoristas e passageiros.

Com o período de festividades em Pernambuco, como já é de costume, as BRs 232 e 101, no sentido litoral, devem ganhar um fluxo mais intenso de trânsito e, com isso, maior fiscalização. Devido às festas, a PRF considera a potencialidade do aumento do consumo bebidas alcoólicas e outros produtos com capacidade de provocar alterações da capacidade psicomotora nas estradas, que é o foco da operação.

"Queremos intensificar as fiscalizações de alcoolemia ao volante. Nós sabemos que álcool e direção é uma combinação perigosa, que causa acidentes e mata no trânsito. Então estaremos com bafômetro em pontos estratégicos das rodovias para coibir esse tipo de condução perigosa", revelou a assessora de imprensa da PRF, Bruna de Lima.

Um ponto de atenção da última Operação de Natal foi o alto número de casos de excesso de velocidade. Com isso, ações coibidoras deste tipo de condução também devem ser montadas: "Também estaremos com os radares móveis em pontos estratégicos par avisar ao motorista que aquilo não compensa e que, no trânsito, ele deve escolher a vida, com calma e para aproveitar esse período de festas", completou Bruna de Lima.

Além do foco em embriaguez ao volante, as principais prevenções de sinistros estão no controle da velocidade, fiscalização de ultrapassagens proibidas, uso do cinto de segurança, dispositivos de retenção para crianças, uso de telefone celular, entre outros.

Cuidados a serem tomados

Para alcançar estatísticas mais animadoras do que as da Operação Natal, a PRF ressalta ainda a importância da adoção de medidas preventivas por parte dos motoristas. Os cuidados, relacionados à conservação dos veículos e ao correto funcionamento dos itens de segurança, são fundamentais para a prevenção de acidentes e para preservação da própria vida e da vida dos demais usuários.

Veja, abaixo, algumas dicas da PRF para quem quer pegar a estrada no feriado.

O transporte de crianças deve ser realizado em dispositivos adequados e deve respeitar a idade e o peso de cada uma. Até 1 ano ou até 13 kg, deve ser utilizado o bebê-conforto, posicionado de costas para o motorista; de 1 a 4 anos ou peso entre 9 kg e 18 kg, deve-se utilizar a cadeirinha; de 4 a sete anos e meio, e peso entre 15 kg e 36 kg, o assento de elevação. Crianças com menos de 10 anos de idade ou que tenham menos de 1,45m, devem ser transportadas no banco traseiro com o cinto de segurança.

Descanse antes de viajar

Faça revisão no veículo

Verifique as condições meteorológicas no trajeto

Respeite as normas de trânsito e limites de velocidade

Não consuma bebida alcoólica antes de dirigir

Evite falar ao celular na direção do veículo

Em casos de emergências nas rodovias federais, ligue 191.

Restrições de circulação de veículos de carga

Em Pernambuco, a restrição de circulação de veículos de carga se aplica a trechos de pista simples, do Km 149 ao Km 500 da BR 232, entre São Caetano e Verdejante. A medida abrange o trânsito de Combinações de Veículos de Carga (CVC), Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), ainda que autorizadas a circular por meio de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), com peso ou dimensões excedentes.

Dias e horários da restrição:

Sexta-feira (29) - 16h às 22h

Sábado (30) - 6h às 12h

Segunda-feira (1º) - 16h às 22h

Veja também

israel Cerca de 700 candidatos às eleições municipais em Israel ocupam cargos essenciais no Exército