A- A+

PERNAMBUCO Com aval do papa, dom Antônio Carlos Cruz Santos é nomeado como novo bispo de Petrolina O sacerdote chega ao cargo para substituir dom Antônio Carlos Cruz Santos após renúncia

O Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia de dom Francisco Canindé e nomeou, nesta quarta-feira (24), dom Antônio Carlos Cruz Santos como o novo bispo de Petrolina, Sertão de Pernambuco.

Nascido em São Gonçalo (RJ), em 25 de novembro de 1961, Dom Antônio Carlos Cruz Santos chega à Petrolina após atuar 10 anos como bispo de Caicó, no Rio Grande do Norte. Ele também chegou a exercer atividades no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em São Paulo. Esteve ainda em vários países da América Latina e da Europa no decorrer de um ano letivo, exercendo a função de mestre de noviços.

Dom Antônio também foi provincial dos Missionários do Sagrado Coração de Jesus da Província do Rio de Janeiro, em 2012. Provincial em Juiz de Fora, até a data de sua nomeação como bispo. Entre 1995 e 1997, foi formador dos juniores. De 1998 a 2001, promotor vocacional e formador dos postulantes. Também atuou como mestre de noviços de 2003 até 2011.

"Renovamos hoje nossa saudação ao senhor, desta vez pela nova missão que assumirá a partir desta nomeação como bispo da diocese de Petrolina, no sertão Pernambucano. Rogamos a Deus que tenha um frutuoso ministério nesta centenária diocese", afirmou, em pronunciamento oficial, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).



Despedida de dom Francisco

Dom Francisco Canindé foi bispo por 18 anos: foram 12 em Bonfim, na Bahia, e mais seis em Petrolina. Ele foi ordenado ao sacerdócio em 2 de fevereiro de 1975, através dom Nivaldo Monte, arcebispo de Natal. É mestre em Teologia Moral, pela Academia Alfonsiana da Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma (1985-1987). Dirigiu grupos na arquidiocese de Natal e recebeu o título de Monsenhor em 29 de novembro de 1991.

A CNBB também agradeceu pelo serviço prestado pelo sacerdote. "Sua dedicação na construção de uma Igreja fiel ao magistério e à doutrina e comprometida com o anúncio do Evangelho são motivos de louvor ao ressuscitado. Com o salmista, exultamos ao Senhor para que as nações vos glorifiquem e cantamos as maravilhas que tem realizado também por meio de seu ministério episcopal. Seja esta nova etapa repleta de saúde e de alegrias, Naquele que vos chamou", disse a CNBB.

Dom Francisco Canindé, ex-bispo de Petrolina. - Foto: Reprodução/Instagram/Diocese de Petrolina

Veja também

SAIDINHA DE PRESOS "Saidinha" de presos: CNBB pede ao Congresso que mantenha vetos de Lula