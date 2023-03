Com baixa procura, Pernambuco autoriza vacinação bivalente contra Covid para idosos de 60 a 69 anos

A- A+

Pernambuco autorizou, nessa quarta-feira (8), o avanço na campanha de vacinação bivalente contra a Covid-19. O Estado liberou os municípios a imunizar a população de 60 a 69 anos de idade, segunda etapa do cronograma. A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, se antecipou e já liberou, na terça-feira (7), a aplicação das doses nessa faixa etária.

No final do mês de fevereiro, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) havia iniciado a vacinação bivalente para a primeira etapa no Estado, que contempla pessoas com 70 anos e mais; pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

A secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, afirmou que o Estado identificou uma baixa procura pela nova vacina. Por isso, o avanço para a nova etapa.

Até o momento, foram registrados pelo Programa Nacional de Imunizações de Pernambuco (PNI-PE) pouco mais de 20 mil doses aplicadas - referentes à fase 1, de acordo com as informações repassadas pelos municípios.

Segundo a SES-PE, nesta nova etapa, quase 700 mil pessoas vão poder se imunizar com as bivalentes no Estado.

De acordo com o Ministério da Saúde, a partir de estudos epidemiológicos e eficácia de vacinas para Covid-19, observou-se uma redução da proteção ao longo do tempo.

Com destaque para os idosos de 60 anos ou mais, a faixa etária mais atingida com essa diminuição imunológica, inclusive de forma proeminente em relação à variante ômicron.

"Passamos a oportunizar a proteção para mais pernambucanos. Aproveito para convocar a população elegível a completar o calendário vacinal", afirmou Zilda Cavalcanti.

Fases e grupos prioritários

Fase 1: pessoas ≥ 70 anos; pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2: pessoas de 60 a 69 anos de idade;

Fase 3: Gestantes e puérperas;

Fase 4: Trabalhadores da saúde;

Fase 5: Pessoas com deficiência permanente;

Fase 6: População Privada de Liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas

Veja também

Folha Pet Conviver com pets é sinônimo de bem-estar: animais são associados a melhoras na saúde de tutores