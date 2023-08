Com "Barbie cangaceira", Viva Guararapes homenageia cultura nordestina neste domingo (6)

A- A+

A 14ª edição do Viva Guararapes, que acontece neste domingo (6), no centro do Recife, exalta a cultura nordestina e atinge a memória afetiva da população presente no evento. A atividade, organizada pela Prefeitura do Recife e pela Secretaria de Turismo e Lazer acontece, geralmente, no primeiro domingo de cada mês e é uma opção de diversão gratuita para as pessoas de todas as partes.



De acordo com o gerente geral de Lazer e Eventos da Prefeitura do Recife, Renato Barbosa, várias personalidades e características da cultura nordestina fazem parte da programação deste domingo.



“A decoração em si faz alusão à cultura nordestina. Desde a entrada, com o sol do Nordeste, aos polos instagramáveis, que mexem com a cultura do imaginário, com a Perna Cabeluda. Vamos ter algumas apresentações folclóricas também. O Viva Guararapes é um evento orgânico, que é do Poder público para a população. Tudo aqui é gratuito e atinge todas as camadas sociais e todas as idades”, esclarece.



O evento alia a tradicionalidade à modernidade, que vai da literatura de cordel à onda do momento: o filme Barbie, porém com um jeito mais nordestino, formando a Barbie cangaceira. Lourdes Sulamita, de 24 anos, foi ao evento e entrou na fila para tirar uma foto no espaço instagramável adaptado ao longa, que faz sucesso no mundo inteiro.

Ela, que foi ao Viva Guararapes pela primeira vez, não sabia da possibilidade de ser a Barbie por um dia, mas garantiu o look rosa para todos os efeitos. “Eu soube do evento através de uma amiga que falou para mim, aí eu entrei no Instagram e vi a programação. Eu trouxe meu filho, a minha mãe trouxe o afilhado dela. Viemos para curtir o dia. Estou gostando demais”, disse.



Clodoaldo Gomes, 45, estava com a equipe de ciclismo, aproveitando a Ciclofaixa e decidiu passar na avenida Guararapes e aproveitar as ofertas de lazer. “A gente fez a parte da corrida, de bike, aí terminamos e viemos prestigiar esse evento massa”, afirmou.

A técnica de enfermagem Jaqueline Mesquita, de 54 anos, aproveitou a folga para aproveitar o domingo com o filho e conferir os serviços que são prestados no Viva Guararapes. “É uma festa muito cultural e muito boa. Todo primeiro domingo eu venho. Eu adoro este lugar. Eu danço, vou no setor de vacina e pressão. Fico junto do povo pernambucano e recifense. É a minha casa”, destacou.



O Viva Guararapes oferece diversos polos com entretenimento e serviço para a população. São eles:

•Instagramável

•Infantil

•Sesc

•Cultural e Artístico

•Economia criativa

•Esportivo

•Geek

•Pet

•Sebo

•Cervejeiro

•Gastronômico

•Serviços

