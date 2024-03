A- A+

ANIVERSÁRIO DO RECIFE Com bolo, Recife recebe os parabéns pelos 487 anos Comemoração aconteceu no Restaurante Popular Naíde Teodósio, localizado no bairro de Santo Amaro, área central do Recife

As comemorações do aniversário de 487 anos do Recife não param. Após a inauguração da Biblioteca Digital Dr. Joaquim Suassuna, na passarela que fica no bairro do Pina, na Zona Sul da cidade, chegou a vez de partir o bolo para celebrar a capital pernambucana.

O encontro simbólico aconteceu no Restaurante Popular Naíde Teodósio, localizado no bairro de Santo Amaro, na área central da cidade. Mais de 200 quilos do "bolo de noiva", reconhecido como patrimônio imaterial de Pernambuco, foram distribuídos entre a população.

Bolo estilo noiva para comemorar os 487 anos do Recife | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Após os parabéns, o primeiro pedaço do bolo foi entregue a uma criança. “Estamos celebrando mais um aniversário do Recife e é claro que o primeiro pedaço deve ser destinado a uma criança. Chamei Rayanne que estava com o olho brilhando para assoprar a vela e dei o primeiro pedaço”, comentou o prefeito do Recife, João Campos.

Momento dos parabéns dedicados a cidade do Recife | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

João continuou falando da programação para o dia de hoje. “Tivemos a inauguração da biblioteca, agora estamos aqui repartindo o bolo, celebrando realmente o aniversário e, na parte da tarde, teremos a entrega da última parte do Parque das Graças. Estamos comemorando com as pessoas, comemorando de maneira solidária, fazendo valer uma terra querida que é o Recife, um lugar que sabe acolher”.

Sobre a escolha do local para partir o bolo, o prefeito falou sobre a relevância do Restaurante Popular Naíde Teodósio. “Aqui é um equipamento voltado para as pessoas com mais alta vulnerabilidade da cidade, onde cuidamos da segurança alimentar. Estamos celebrando nossos restaurantes e mostrando que Recife é uma terra de acolhimento, generosidade, respeito e inclusão”, acrescentou Campos.

Distribuição do bolo de aniversário do Recife | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A programação do aniversário do Recife segue na parte da tarde desta terça-feira (12), com a inauguração de etapa do Parque das Graças, na Zona Norte da Cidade.



