Recife Com bonecos gigantes e show de Kelvis Duran, Viva a Guararapes celebra aniversário do Recife Evento acontece neste domingo (12), na avenida Guararapes, na área central do Recife

O evento gratuito "Viva a Guararapes", que acontece na avenida Guararapes, na área central do Recife, acontece neste domingo (12) com temática em comemoração ao aniversário de 486 anos da cidade. Serão 13 polos com atividades esportivas, culturais, de sustentabilidade, economia criativa, entre outros, que funcionarão das 10h às 17h.

No Polo Cultural e Artístico, haverá apresentação de Kelvis Duran, DJ Dyvison, Ed Carlos, Belo Xis e banda Mesa4. Já no espaço “Foto Lembrança”, famílias poderão registrar fotografias com os bonecos gigantes e personagens do Boi Voador.



O Polo Infantil reunirá o espaço de recreação, com pula-pula, banho de espuma, muro para escalada, brinquedos infláveis, cama elástica, oficinas de pintura e balão, além de atividades da Casa das Asas.

No Palco Esportivo, vai ter zumba, patinação, além de vôlei e basquete de rua. Já no Polo Geek, o Nerd Café, Feira Geek e JustDance estarão presentes.

O Polo Pet terá espaço para adoção de animais, vacinação antirrábica, pré-agendamento de castração, apresentação da Companhia Independente de Policiamento com Cães-CIPCães, e pinturinha infantil com a temática Pet.

Já o Polo de Serviço estarão reunidos espaços voltados para a saúde e representações das concessionárias de água e energia, Unibra Social, Oficina de Turbante e Fiepe.

No Polo do Sebo, estarão concentrados a Feirinha do Vinil, a própria feirinha de livros do Sebo, com vários títulos a preços populares, e o DJ Pepe Jordão. O Polo Sustentabilidade abrigará a Feira Agroecológica.



No evento, também haverá o Polo Gastronômico com food Trucks (Rota do Marujo, Rei da Coxinha, Hasta Lá Pizza e My Burguer) e quiosques de cervejas artesanais. E quem quiser opções de presentes é só dar uma passadinha no Polo de Economia Criativa.

O público que for ao Viva a Guararapes poderá contar com a Ciclofaixa Móvel, que terá expansão até o Pátio de São Pedro, Morro da Conceição e ligação Recife e Olinda.



Também vai ter o "Olha! Recife", que ocorre às 14h, com uma caminhada com o tema Recife Holandês, saindo do Viva a Guararapes e encerrando no Marco Zero, no bairro do Recife, para que os participantes aproveitem o espetáculo O Boi Voador. Os interessados podem se inscrever pelo site www.olharecife.com.br, a partir desta sexta-feira (10).

Também haverá o passeio de trenzinho Maria Fumaça, que parte da avenida Marquês de Olinda, no bairro do Recife, com destino à Praça da Independência, às margens da avenida Guararapes. Para quem tiver interesse em embarcar nesse transporte, o tíquete custa R$ 10 para viagem de ida e volta.

Motoristas terão a opção de estacionar no terreno edifício-sede da Prefeitura do Recife, tendo acesso ao serviço de van,que fará o trajeto Prefeitura/Bairro do Recife e Pracinha do Diario.



Outra opção são as vagas para estacionamentos gratuitos de veículos em endereços vizinhos à avenida Guararapes, como as ruas do Sol, Cleto Campelo, do Imperador, Ulhôa Sintra, Ubaldo Gomes de Matos, da Palma e avenida Dantas Barretos.



Os agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) fecharão a avenida Guararapes para o tráfego de ônibus e táxis a partir das 18h deste sábado (11), quando começará a instalação da infraestrutura do evento.

Confira programação do Viva a Guararapes deste domingo (12):

Ciclofaixa Móvel: 7h às 16h

Trenzinho Viva Guararapes: 10h às 17h

Serviço de Van (Prefeitura/Praça do Diário/Bairro do Recife - Boi Voador): 10h às 18h

Olha! Recife: 10h/14h (Ponto de Encontro Av. Guararapes)

CAT – Centro de Atendimento ao Evento: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Baile de Vassourinhas para Badia: Avenida Guararapes - 14h às 17h

Bike Anjo: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Vacinação: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Polo Recife

Foto Lembrança: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Boneco Gigante e Personagens Boi Voador: Avenida Guararapes - 10h às 14h



Polo Infantil

Recreação: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Pula Pula: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Banho de Espuma: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Muro de Escalada : Avenida Guararapes - 10h às 17h

Infláveis: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Cama Elástica: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Oficinas de Pintura e Balão: Avenida Guararapes - 10h às 11h / 14h às 15h

Casa das Asas: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Palco Esportivo e Infantil

Zumba com Surama Nascimento: Avenida Guararapes - 10h às 11h

Coach Dance: Avenida Guararapes - 11h às 12h

Unibra Dance: Avenida Guararapes - 12h às 13h

K-POP: Avenida Guararapes - 13h às 17h



Polo Geek

Participação de Host Geek e NerdCafé: Avenida Guararapes – 10h às 17h

Feira Geek: Avenida Guararapes - 10h às 17h

JustDance: Avenida Guararapes –10h às 17h



Polo Sesc

Bibliosesc - Avenida Guararapes - 10h às 17h



Polo Esportivo

Apresentação de Toch ball: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Basquete de Rua: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Vôlei de Rua: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Futebol de Barrinha: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Badminton: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Patinação: Avenida Guararapes - 10h às 17h



Polo Pet

Adoção de Animais (ONG Prefiro Bicho): Avenida Guararapes - 10h às 17h

Ampavoz: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Vacinação Antirrábica: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Pré-agendamento de Castração: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Apresentação do CIPCães: Avenida Guararapes - 10h às 11h

Brincadeiras educativas para o bem estar animal: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Pinturinha infantil com temática Pet: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Polo Serviço

Espaço Saúde: Avenida Guararapes - 10h às 17h

NeoEnergia: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Compesa: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Unibra Social: Avenida Guararapes- 10h às 16h

Oficina de Turbante: Secretaria da Mulher - Avenida Guararapes - 10h às 17h

FIEPE: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Polo Sebo

Feirinha de Vinil: Praça do Sebo - 10h às 17h

Feirinha do Sebo: Praça do Sebo - 10h às 17h

DJ Pepe Jordão: Praça do Sebo - 12h às 17h



Polo Sustentabilidade

Feira Agroecológica: Avenida Guararapes - 10h às 17h

Troca de Mudas e Composto Orgânico: Avenida Guararapes - 10h às 17h



Polo Cultural e Artístico

Sayuri Heiwa Drag (Mestre de Cerimônia): Avenida Guararapes - 10h às 17h

DJ Deyvison nos Intervalos:Avenida Guararapes - 11h às 16h

Mesa4: Avenida Guararapes - 10h às 11h

Ed Carlos: Avenida Guararapes – 11:30h às 12:30h

Belo Xis: Avenida Guararapes – 13h às 14h

Gutto Pimenta: Avenida Guararapes – 14:30h às 15:30h

Kelvis Duran: Avenida Guararapes -16h às 17h



Polo Gastronômico

Food Trucks: (Rota do Marujo, Rei da Coxinha, Hasta lá Pizza, My Burguer): Avenida Guararapes - 10h às 17h

Barracas (Ed Burguer, Dossi Gosto, Espetinho da Ceça, Um Pingo Doce): Avenida Guararaes - 10h às 17h

Cervejas Artesanais (Debron Bier, David Drinks, Ekaut): Avenida Guararapes - 10h às 17h



Polo Economia Criativa

Feira do Hipódromo: Avenida Guararapes - 10h às 17h

