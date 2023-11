A- A+

Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil Com brinquedos, passeios e visita a helicóptero, crianças com câncer têm dia especial com a PRF Crianças do GAC também conheceram helicóptero da corporação

Para marcar o Dia Nacional do Combate ao Câncer Infantil, celebrado nesta quinta-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Recife proporcionou uma manhã divertida aos pequeninos atendidos pelo Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE).



A ação social Policiais Contra o Câncer Infantil aconteceu na área externa do Hospital Oswaldo Cruz, em Santo Amaro, região central da capital pernambucana.



Lá, as crianças participaram de passeios de viaturas, pintura em tela e teatro de fantoches, além de assistirem à apresentação de cães farejadores, contação de histórias e orquestra de música e conhecer de perto as motocicletas da PRF.

Ação aconteceu nesta quinta-feira (23). Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

A atração que mais chamou a atenção do público foi o helicóptero UTI da PRF, que pode ser visitado pelos pacientes do GAC.



Com câncer nos rins, Wesley Domingos, de 11 anos, definiu a visita ao helicóptero da PRF como uma experiência que ele nunca mais vai esquecer.

“Eu achei bom. Nunca imaginei que visitaria um helicóptero desse. Eu entrei nele e conheci uma parte”, explicou, aos risos.

Modelo Koala (Órion-2), a aeronave, que atende à população em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel Metropolitano (Samu), serve para resgate de vítimas de acidentes de trânsito, transplante de órgãos para transplante e remoção de pacientes para unidades de saúde. No Brasil, a corporação possui 12 helicópteros, nas oito bases aéreas. Iguais a esta, existem sete já corporação.

A programação conta ainda com distribuição de cestas básicas, oriundas de campanhas promovidas pela PRF, nas redes sociais, entre o efetivo e empresas parceiras. Ao todo, foram arrecadados 900 quilos de alimentos não perecíveis.



Mais de 200 brinquedos também devem ser distribuídos, entre meninos e meninas, para alegrar o já chegado clima natalino dos baixinhos.

Ação da PRF para crianças do GAC. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

A policial Isabella Ferreira decidiu fazer algo diferente durante a ação: motivada por um chamamento da PRF, ela cortou parte do cabelo para doar ao GAC. Na visão dela, esta é uma atitude difícil, porém necessária.

“Por que não doar? Cabelo cresce e é importante a gente fazer isso para atrair quem pode doar também para essa iniciativa, que é tão importante para as crianças que estão passando por uma fase tão difícil”, disse ela.

Policial cortou parte do cabelo para doar ao GAC. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Com 26 anos de história, o GAC já atendeu mais de 460 mil pessoas e, diariamente, recebe cerca de 70 crianças e tem 24 internamentos. Fundadora e presidente do grupo, Vera Morais comemorou a parceria com a corporação policial e viu a ação como um divisor de águas na vida dos pequenos.

“Eles são um exemplo. Quando a gente pergunta às crianças o que elas querem ser, geralmente dizem que desejam ser policiais. A PRF abraça muito bem a nossa causa e acredita que o maior bem que a gente pode fazer é chamar a atenção para o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil”, salientou.

O superintendente executivo em exercício da Polícia Rodoviária Federal, João Paulo Lustosa, explicou que o propósito do evento foi aproximar a corporação da população. A luta das crianças pela vida atrai cada vez mais a vontade de desempenhar o papel social que apoia as pessoas carentes.

Ação da PRF para crianças do GAC. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

“A gente vindo aqui trazer essa alegria para elas ajuda nessa luta que é tão cotidiana. Nós nos solidarizamos com as crianças e também cortamos o cabelo com máquina zero, para mostrar que estamos juntos nesse combate ao câncer e que elas não devem desistir porque vão vencer”, ressaltou.



Essa ação começou em 2014 no estado de Goiás e foi implantada em Pernambuco em 2016. Hoje é realizada em todo o País.

