Papa Com bronquite, Papa Francisco pede para assessor ler seu discurso Pontífice sofreu com série de problemas de saúde nos últimos anos, o que o levou a adiar excursões ou descansar por alguns dias devido a dores no joelho e no quadril

Diagnosticado com bronquite, o Papa Francisco, de 88 anos, o Papa Francisco, 88 anos, teve “dificuldades respiratórias” neste domingo e precisou delegar a leitura de um discurso a um assessor, durante a Santa Missa do Jubileu das Forças Armadas, polícia e agentes de segurança.

Na quinta-feira, o Santa Sé anunciou que o Pontífice realizaria as reuniões em sua casa no Vaticano pelos próximos dias. Na véspera, o líder da Igreja Católica já havia pedido a um assessor que lesse seu catecismo em sua audiência semanal, porque ele estava com um "resfriado forte" que dificultava sua "fala".

Depois de passar o discurso a um assessor durante a homilia deste domingo, o Papa retomou a leitura para a oração mais curta do Angelus, onde rezou pela paz em diversas zonas de conflito ao redor do mundo.

— Rezemos pela paz (...) Que as armas se calem em todos os lugares e que os gritos dos povos que pedem paz sejam ouvidos — acrescentou Francisco no final da oração do Angelus.

Há uma semana, o Pontífice já parecia um pouco sem fôlego durante sua oração do Angelus. No discurso deste domingo, Francisco dirigiu-se às forças armadas, dizendo que elas deveriam se considerar "servidoras da segurança e da liberdade de seu povo".

— Este serviço armado deve ser exercido somente em legítima defesa, nunca para impor domínio sobre outras nações e sempre respeitando as convenções internacionais sobre conflitos — finalizou o argentino durante a missa.

O chefe da Igreja Católica, que assumiu o cargo em 2013, sofreu vários problemas de saúde nos últimos anos. As doenças o forçaram a adiar excursões ou descansar por alguns dias devido a dores no joelho e no quadril, e até mesmo a passar por uma cirurgia abdominal.

Em 2023, Francisco, que teve parte de um dos pulmões removido quando era jovem, ficou hospitalizado por três noites com bronquite e se recuperou com antibióticos. Quando ele era jovem, parte de um dos seus pulmões foi removido.

