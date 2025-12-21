A- A+

ESTADOS UNIDOS Com caixão e fantasia de Abraham Lincoln, americanos fazem funeral pelo fim da moeda de um centavo Cerimônia bem-humorada reuniu dezenas de pessoas em Washington para marcar o fim da produção do centavo nos EUA

O que acontece quando uma moeda atravessa gerações, mas deixa de fazer sentido econômico? Nos Estados Unidos, a resposta veio em forma de um funeral bem-humorado para marcar o fim da produção do centavo, oficialmente interrompida pela Casa da Moeda em novembro.

Centenas de pessoas se reuniram no sábado (20), na base do Memorial Lincoln, em Washington, para homenagear a moeda de um centavo.

Vestidos de preto, alguns com trajes inspirados na era vitoriana, os participantes assistiram a uma encenação solene, com trio de metais tocando “Amazing Grace” e um caixão branco sendo carregado por homens de cartola. O horário do início, 13h01, simbolizava um dado-chave: hoje, produzir um centavo custa quase quatro centavos.

Estadunidenses fazem funeral simbólico para a moeda de 1 centavo de dólar. | Foto: Mandel Ngan/AFP

A decisão de encerrar a fabricação partiu do Departamento do Tesouro, após um pedido do presidente Donald Trump, feito em fevereiro na rede Truth Social, no qual classificou o gasto como “desperdício”.

Segundo o Tesouro, o fim da produção deve gerar uma economia anual de cerca de US$ 56 milhões. Os últimos centavos — 232 conjuntos de três moedas — foram leiloados neste mês, arrecadando US$ 16,76 milhões.

De acordo com o The Washington Post, o evento foi organizado pela Ramp, plataforma de gestão de despesas que atua na automação de gastos, e reuniu atores e comediantes de diferentes estados. Discursos satíricos deram voz a personagens históricos, como uma Mary Todd Lincoln ciumenta e um Thomas Jefferson apreensivo com a possibilidade de o níquel ser o próximo alvo. Um funcionário da empresa, que afirmou ter parentesco distante com Abraham Lincoln, também falou à plateia.

O momento mais aguardado veio com a entrada de um imitador de Lincoln, conhecido nas redes sociais como @honestbabelincoln. “Vocês todos são bonitos como um centavo”, disse ele, arrancando aplausos, antes de se despedir da moeda diante do memorial que leva o nome do ex-presidente.

Apesar do clima de despedida, o centavo está longe de desaparecer do dia a dia. O Tesouro estima que cerca de 300 bilhões de unidades ainda estejam em circulação — muitas, provavelmente, esquecidas em cofres, sofás e porta-copos de carros. Para que a moeda deixe de ser aceita como meio legal de pagamento, seria necessário um ato do Congresso.

Na prática, a expectativa é que varejistas passem a arredondar preços para o múltiplo de cinco centavos mais próximo, como já ocorre no Canadá, que encerrou a produção de seus centavos em 2012. Especialistas afirmam que o impacto para os consumidores tende a ser neutro, com chances semelhantes de ganhar ou perder alguns centavos no caixa.

