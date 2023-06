A- A+

SÃO JOÃO Com Calcinha Preta entre as atrações, Igarassu anuncia programação completa para o São João; veja As festividades terão início nesta sexta-feira (16), no Polo Santo Antônio

Em meio às festividades de São João, foi a vez de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), divulgar sua programação completa para as festividades deste ano, que irão desta sexta-feira (16) até o dia 25, exceto pelo dia 18, que não possui atrações programadas.

A abertura dos shows será feita no Polo Santo Antônio, a partir das 20h30. As apresentações ficarão por conta das bandas Takitá, Bombadões do Forró e Inove.

Já no sábado (17), no mesmo local, será a vez de Jair Miranda, Jacy - a Deusa do Amor e Bicho do Mato agitarem a festa.

Dentre as principais atrações musicais da programação neste ano, estão a banda de Cavaleiros do Forró, que se apresentará no Polo Sítio Histórico no domingo (19), a partir das 00h30, e o grupo musical Calcinha Preta, conhecido nacionalmente, que fará apresentações na segunda-feira (20), no Polo Cruz de Rebouças, também a partir da 00h30.

O encerramento, no dia 25, contará com shows acontecendo simultaneamente em cinco polos diferentes, e contará com nomes como Tuca Barros, Mano Vaqueiro, Bolsa de Madame e a cantora Vitória Freitas.

Confira a programação completa:

16/06 - Sexta

Polo Santo Antônio

20h30 - Takitá

22h30 - Bombadões do Forró

00h30 - Inove

17/06 - Sábado

Polo Santo Antônio

19h - Jair Miranda

21h - Jacy a Deusa do Amor

23h - Bicho do Mato



19/06 - Segunda

Polo: Sítio Histórico

18:30/20:00 - Luiz Viola

20:30/22:00 - Paulinha Lopes

22:30/00:00 - Byzay

00:30:/02:00 - *Cavaleiros do Forró

Polo: Cruz de Rebouças

18:30/20:00 - Jacy Deusa do Amor

20:30/22:00 - Remanso do Forró

22:30/00:00 - Nanara Belo

00:30:/02:00 - *Calcinha Preta

20/06 - Terça

Polo: Sítio Histórico

18:30/20:00 - Bombadões do Forró

20:30/22:00 - Magnatas

22:30/00:00 - Helton Lima

00:30:/02:00 - *Geraldinho Lins

Polo: Cruz de Rebouças

18:30/20:00 - Swing da Paixão

20:30/22:00 - Skema Som

22:30/00:00 - Marcelo Bragato

00:30:/02:00 - *Felipe Amorim

21/06 - Quarta

Polo: Sítio Histórico

18:30/20:00 - Mano Vaqueiro

20:30/22:00 - Flávia Reis

22:30/00:00 - Edy & Natan

00:30:/02:00 - Glício Lee

Polo: Cruz de Rebouças

18:30/20:00 - É Massa

20:30/22:00 - Orquestra Virtual

22:30/00:00 - *Forró do Muído

00:30:/02:00 - Lipe Lucena

Polo: Três Ladeiras

19:00/20:30: Skema Som

21:00/22:30: Geyse Raielly

23:00/00:30: Rafa Mesquita

Polo: Cuieiras

19:00/20:30: Canarinhos

21:00/22:30: Paulinho Jiu

23:00/00:30: Inove

Polo: Nova Cruz

19:00/20:30: Swing Paixão

21:00/22:30: Jair Miranda

23:00/00:30: Bicho do Mato

Polo: Agamenon

19:00/20:30: Jacy

21:00/22:30: Bombadões do Forró

23:00/00:30: Amigos Sertanejos

22/06 - Quinta

Polo: Sítio Histórico

18:30/20:00 - Orquestra Virtual

20:30/22:00 - Rodrigo Raposo

22:30/00:00 - Bicho do Mato

00:30:/02:00 - Pedrinho Pegação

Polo: Cruz de Rebouças

18:30/20:00 - Luiz Viola

20:30/22:00 - Bombadões Do Forró

22:30/00:00 - Amigos Sertanejos

00:30:/02:00 - *Almir Rouche

Polo: Três Ladeiras

19:00/20:30 - É Massa

21:00/22:30 - Apaixonados

23:00/00:30 - Mil Milhas

Polo: Cuieiras

19:00/20:30 - Remanso

21:00/22:30 - Jair Miranda

23:00/00:30 - Nação Forrozeira

Polo: Nova Cruz

19:00/20:30 - Nall Topadão

21:00/22:30 - Paulinho Jiu

23:00/00:30 - Juarez

Polo: Agamenon

19:00/20:30 - Paulo Black

21:00/22:30 - Paulinha Lopes

23:00/00:30 - Forró do Pistolão

23/06 - Sexta

Polo: Sítio Histórico

18:30/20:00 - Skema Som

20:30/22:00 - Jacy Deusa do Amor

22:30/00:00 - Inove

00:30:/02:00 - Vitor Santos

Polo: Cruz de Rebouças

18:30/20:00 - Banda Takitá

20:30/22:00 - Flávia Reis

22:30/00:00 - Valdinho Paes

00:30:/02:00 - Alysson

Polo: Três Ladeiras

20:30/22:00 - Remanso

22:30/00:00 - Mano

00:30:/02:00 - Forró do Pistolão

Polo: Cuieiras

20:30/22:00 - Xinelo de Tonhe

22:30/00:00 - Luiz Viola

00:30:/02:00 - Bombadões do Forró

Polo: Nova Cruz

20:30/22:00 - Paulinha Lopes

22:30/00:00 - Orquestra Virtual

00:30:/02:00 - Ki Pegada

Polo: Agamenon

20:30/22:00 - Swing da Paixão

22:30/00:00 - Jair Miranda

00:30:/02:00 - Cristiano Diniz

24/06 - Sábado

Polo: Sítio Histórico

18:30/20:00 - Swing da Paixão

20:30/22:00 - Jair Miranda

22:30/00:00 - Vitória Freitas

00:30:/02:00 - Davi Firma

Polo: Cruz de Rebouças

18:30/20:00 - Paulinho Giu

20:00/20:30 Chinelo de Tonhe

20:30/22:00 - Neno Moral

22:30/00:00 - Forró dos Reis

00:30:/02:00 - Maciel Melo

Polo: Cuieiras

20:30/22:00 - Glécia

22:30/00:00 - Apaixonados

00:30:/02:00 - Carta Virada

Polo: Nova Cruz

20:30/22:00 - Skema Som

22:30/00:00 - É Massa

00:30:/02:00 - Michel Brocador

Polo: Agamenon

20:30/22:00 - Orquestra Virtual

22:30/00:00 - Ki Pegada

00:30:/02:00 - Forró Lingerie



25/06 - Domingo

Polo: Sítio Histórico

18:30/20:00 Nall Topadão

20:30/22:00 - É Massa

22:30/00:00 - Bolsa de Madame

00:30:/02:00 - Alan Di Boa

Polo: Cruz de Rebouças

18:30/20:00 - Xinelo de Tonhe

20:30/22:00 - Mano Vaqueiro

22:30/00:00 - Maria Clara

00:30:/02:00 - Michel Brocador

Polo: Cuieiras

20:30/22:00 - Swing Paixão

22:30/00:00 - Orquestra Virtual

00:30:/02:00 - João Lima



Polo: Nova Cruz

20:30/22:00 - Forró de Nóis

22:30/00:00 - Bombadões do Forró

00:30:/02:00 - Vilões do Forró

Polo: Agamenon

20:30/22:00 - Fagner Chagas

22:30/00:00 - Michel Brocador

00:30:/02:00 - Tuca Barros

