SÃO JOÃO Com Caminhada do Forró, confira a programação do São João do Recife nesta quinta (15) As atrações do dia contarão ainda com shows e concurso de quadrilhas

O São João do Recife reserva uma programação especial para esta quinta-feira (15), quinto dia dos festejos juninos na cidade. As atrações contam com a 18ª Caminhada do Forró, que retorna ao Bairro de Recife após anos de paralisação, além de atrações musicais e concurso de quadrilhas.

Os polos que receberão atrações serão o Novo Arraial da Rio Branco, na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central da cidade, e o Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte da capital, contando com apresentações musicais e concurso de quadrilhas juninas, além da programação da Caminhada, que sairá da Rua da Moeda em direção à Praça do Arsenal.

Novo Arraial da Rio Branco

Após os festejos da quarta-feira (14), o polo continuará a receber grupos de forró de pé de serra que irão homenagear a música e cultura nordestina. Desta vez, as atrações ficarão por conta do Trio Lapada, das 12h às 14h, e do Trio Flor de Lis, das 17h às 19h, e os shows acontecerão no mini-palco montado na Avenida para os festejos deste ano.

Sítio Trindade

Nesta quinta, o polo mais tradicional do São do Recife receberá mais uma etapa do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, que reúne 34 competidoras pelo prêmio máximo de R$ 56 mil.

Até o momento, 27 grupos se apresentaram e, nesta quinta, mais seis subirão ao palco do Pavilhão das Quadrilhas. O evento irá acontecer das 20h às 23h30, e será gratuito para o público.

Caminhada do Forró

A Caminhada do Forró chega à sua 18ª edição em 2023, e a programação segue cheia de atrações. A partir das 17h, começará a ser feita a concentração de pessoas na Rua da Moeda, no Bairro do recife, área central da cidade. O grupo se deslocará para a Praça do Arsenal, onde serão realizados os shows com previsão de início para as 20h30.

Dentre os nomes presentes na lista de atrações musicais, estão Petrúcio Amorim, Beto Hortis, Josildo Sá, Anastácia e Terezinha do Acordeon. O evento também será gratuito e o público poderá entrar na brincadeira, como é de costume na Caminhada.

Confira a programação completa do São João do Recife nesta quinta (15):

Novo Arraial da Rio Branco

12h às 14h - Trio Lapada

17h às 19h - Trio Forró Flor de Lis

Sítio Trindade

Pavilhão das Quadrilhas

Eliminatórias do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

20h - Quadrilha Junina Xapéu de Palha

20h35 - Quadrilha Junina Unidos da Roça

21h10 - Quadrilha Junina Origem Nordestina

21h45 - Quadrilha Junina Matutada

22h20 - Quadrilha Junina Sapeca

22h55 - Quadrilha Junina Tradição



Caminhada do Forró

Concentração (Rua da Moeda) – 17h

Saída para praça do Arsenal – 19h

Início shows praça do Arsenal – 20:30h



Atrações musicais

Praça do Arsenal - a partir das 20h30

Cezzinha;

Beto Hortis;

Karol Maciel;

Terezinha do Acordeon;

Larissa Lisboa;

Petrúcio Amorim;

Martins;

André Macambira e Thalita Acioly;

Josildo Sá;

Juba;

Anastácia;

Almério;

