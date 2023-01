Com caminhada noturna, Parque de Dois Irmãos tem programação especial para férias

A- A+

O Parque Estadual de Dois Irmãos, localizado no bairro de mesmo nome, na Zona Norte do Recife, tem uma programação especial voltada principalmente para as crianças que estão em período de férias neste mês de janeiro.

Por duas semanas, dos dias 16 a 20 e de 23 a 27 de janeiro, o público infantil poderá desfrutar da colônia de férias promovida pelo parque. Um dos destaques é a caminhada noturna [veja mais detalhes no final do texto].

Nas segundas e quartas, as atividades acontecem no turno da manhã, das 8h às 12h. E nas terças e quintas durante a tarde, das 13h às 17h.

O Zoo Férias traz como tema central “A natureza é minha casa” e busca trazer para os jovens, através de atividades educativas lúdicas, discussões sobre a importância das Unidades de Conservação e do Zoológico para a preservação da natureza e das espécies da nossa fauna e flora. Além disso, as crianças terão a oportunidade de acompanhar a rotina de trabalho dos profissionais do Zoo.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas para o pacote semanal ou por diárias. Para qualquer modalidade, as inscrições dão direito ao lanche coletivo.

Crianças inscritas na modalidade semanal têm direito a mochila e garrafinha temáticas. Para todas as atividades é obrigatório o uso de calças compridas e sapatos fechados.

Pais ou responsáveis não poderão participar da colônia de férias, mas podem aguardar o fim das atividades diárias nas dependências do parque.

As inscrições para a colônia de férias devem ser realizadas de maneira presencial no Parque de Dois Irmãos, que fica na Praça Farias Neves, s/n, no bairro de Dois Irmãos, no Recife.

É necessário o preenchimento da ficha de inscrição com alguns dados da criança participante e dos seus respectivos responsáveis.

Caminhada noturna

O parque também promove a ação Zoo Noturno nos dias 20 e 27 deste mês. A ação é aberta a todos os públicos, mediante o pagamento de ingresso no valor de R$ 20 por pessoa.

A programação noturna tem como foco os animais de hábito crepuscular noturno, contemplando as espécies do plantel que costumam estar mais ativos durante este período.

O visitante desfrutará de um passeio guiado por monitores capacitados, com pausas no percurso para que os técnicos façam explicações sobre os animais durante enriquecimento ambiental. A caminhada noturna é finalizada com uma trilha interpretativa no fragmento de Mata Atlântica do espaço.



Serviço Zoo Férias

Público: Crianças de 4 a 15 anos

Datas: 1ª semana (16 a 20 de janeiro) / 2ª semana ( 23 a 27 de janeiro)

Horário: 8h às 12h (seg. e qua.); 13h às 17h (ter. e quin.); 18h (sexta)

Taxa de inscrição: R$ 65 (diária) e R$ 250 (semana)

Nº de vagas: 50 por dia, sendo 5 gratuidades destinadas à crianças de comunidades do entorno



Serviço Zoo Noturno

Público: Qualquer pessoa interessada. Crianças menores de 12 anos precisam estar acompanhadas por responsável.

Datas: 20 e 27 de janeiro

Horário: 18h

Ingressos: R$ 20

Nº de vagas: 200 por noite

