GRANDE RECIFE Com cantatas e caravanas, programação de Natal de Jaboatão chega a sua terceira semana Neste sábado (16), será realizada última seresta do ano, em Cavaleiro

A programação natalina de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, chega a sua terceira semana de celebração com caravanas e cantatas pelos bairros do município.

Neste fim de semana, a população pode aproveitar algumas festividades. Na noite desta sexta-feira (15), um coro de 40 alunos da Nossa Escola, da rede municipal, se apresenta na Biblioteca Municipal, Regional 1, em Jaboatão Centro, a partir das 18h30.

No sábado (16), será realizada a última seresta do ano no bairro de Cavaleiro, com shows da Orquestra Noventa Graus, Banda Labaredas e Rogério Som. As apresentações, na Praça Murilo Braga, começam a partir das 18h.

Também no sábado, a Caravana Solidária, com a família do Papai Noel, se concentra na Rua Santa Elias, Cajueiro Seco, em frente à livraria do MEC, a partir das 17h. Na sequência, o grupo deve passar por várias ruas da Regional 5.

No domingo (17), a festa é voltada para as crianças, com dois pontos do Natal Jaboatão Solidário Infantil. Um deles é o Parque da Cidade, em Prazeres, com shows das bandas i9Kid’s e da turma da Tia Carla, entre as 16h e 20h. Além das atrações musicais, brinquedos infláveis e brincadeiras estarão disponíveis para a garotada.

Em Barra de Jangada, os pequenos também terão brinquedos para gastar a energia e shows das bandas i9Kid’s e A Nave, na Praça Rita Barradas, também das 16h às 20h.

Durante a semana, a programação se estende; na segunda-feira (18), ocorrerá o segundo ano da cantata natalina da conhecida Rua da Árvore (Rua Professor Francisco Pessoa de Melo), no bairro de Candeias, com um coro formados pelos alunos da rede municipal Nossa Escola.

Além do coro de alunos, a cantora jaboatonense Lua, participante do The Voice do ano de 2022, também se apresenta na cantata.



Na terça-feira (19), a Caravana Solidária vai se concentrar em frente ao Palácio da Batalha, circulando por ruas da Regional 6.

Para encerrar a terceira semana de festividade, na quarta-feira (20), o Papai Noel e sua família passearão de trenó mais uma vez, pela Regional 1, com concentração na Praça do Coreto, às 17h.

Além das celebrações, uma campanha solidária está sendo feita durante o mês de dezembro. A Campanha do Natal, Jaboatão Solidário integra o programa de voluntariado Amor por Jaboatão, coordenado pela primeira-dama do município.

Os interessados em participar da ação devem levar sua doação em um dos pontos de coleta: o Complexo Administrativo da Prefeitura, em Jardim Jordão; o Palácio da Batalha, em Prazeres; ou uma das 7 regionais do município. Podem ser doados alimentos não-perecíveis, roupas e brinquedos até o dia 31 de dezembro. O material, segundo a prefeitura, será destinado às comunidades carentes e instituições cadastradas no município.

A programação natalina de Jaboatão deve seguir com apresentações até o dia 23 de dezembro.

