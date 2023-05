A- A+

A Semana do Bebê 2023 do Recife começa a ser celebrada neste domingo (28). Com uma programação extensa, a prefeitura da cidade e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) promovem atividades que vão do lazer à inauguração de equipamentos voltados à primeira infância.

Segundo a gestão municipal, mais de 530 ações gratuitas serão realizadas até o dia 3 de junho.



A programação começa às 15h do domingo (28), com uma festa para o público infantil. No Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife, haverá shows da Banda Mini Rock, do Trio Bruninho, do Tapete Voador e do mágico Rodrigo Lima.

Ainda serão disponibilizados brinquedos infláveis e oficinas para as crianças. As atividades também fazem referência ao Dia Internacional do Brincar, comemorado no dia 28 de maio.



A atividade no Dona Lindu também terá uma área focada na vacinação infantil, onde serão ofertadas vacinas contra a Covid-19 e gripe para crianças com seis meses de vida ou mais.



Na terça-feira (30), uma aula de natação infantil, com foco na coordenação motora e na respiração da criança, acontece no Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, Zona Norte da capital pernambucana.

No mesmo dia, atividades lúdicas de contação de histórias e encantamento serão realizadas na Creche Escola Alcides Restelli Tedesco, na Madalena, e na Ilha de Joana Bezerra, na rua Guapirama.





“Caminhos da infância: conhecimento, ações e trasnformação”, palestra ministrada pela especialista em parentalidade positiva Lua Barros é outro destaque da terça (30). A ação promovida pela Secretaria de Educação, por meio da Executiva da Primeira Infância, acontece no Compaz Dom Helder Câmara, na Ilha de Joana Bezerra, a partir das 13h30.

Na ocasião, será apresentado o segundo Relatório de Ações do Plano Municipal da Primeira Infância.



Entre as atividades previstas para a quarta (31), está uma oficina da ONG Angu das Artes sobre reaproveitamento integral de alimentos na Biblioteca do Sesc de Casa Amarela. Às 14h, haverá uma visita guiada aos museus Cais do Sertão e Paço do Frevo, ambos localizados no Bairro do Recife.



Além da inauguração do Centro de Referência da Primeira Infância do Recife - CRIAR, espaço voltado para o desenvolvimento da criança localizado no Compaz da avenida Caxangá, a programação da quinta (1º) terá as oficinas “Prevenção a acidentes domésticos e primeiros socorros” e “Rede de Apoio”, promovidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas, na Upinha do Ibura, às 14h.



Na sexta (2), a “Oficina PIA - Primeira Infância Antirracista” trará informações sobre uma abordagem antirracista no serviços de atendimento às gestantes, crianças negras e indígenas, além de suas famílias. A atividade acontece no no auditório Padre Antônio Vieira, localizado no bloco G da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), às 8h.



Já o encerramento da Semana do Bebê acontece no sábado (3), na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco. A programação terá shows infantis e atividades de integração entre crianças e famílias, além de uma área destinada à vacinação infantil.



Confira a programação completa:



Data: 28 de maio (domingo)

15h - Abertura - Parque Dona Lindu - Atividades infantis, shows da Banda Mini Rock, do Trio Bruninho e do Tapete Voador

15h - Comunidade do Pilar - Oficina Gentileza Urbana



Data: 29 de maio (segunda)

8h - Inauguração do CRIAR - Compaz Miguel Arraes - Av. Caxangá, 653 - Madalena

8h - Shantala no Mãe Coruja Recife - Upinha Rio da Prata

9h - roda de diálogo “A importância do brincar no desenvolvimento infantil no Mãe Coruja Recife”, na Creche Casinha Azul, no bairro da Iputinga

9h - Palestra - Escola que Protege(prevenção de abuso sexual na infância) - Escola Municipal Ladjane Bandeira - Rua Severino Carneiro, 135 - Água Fria.

14h - Corpo: Alimentação saúde e movimento - Dinâmica e orientações sobre seletividade alimentar em autistas, vacinação influenza e movimento com Academia da Cidade - CRM Rua Nossa Senhora das Dores - Rua Caetés, 427 - Apipucos.

14h - Geração Afeto - Oficinas de prevenção a acidentes domésticos e primeiros socorros - Terreiro AsèYalemin/ Rua Canavial, 193 - Dois Unidos

14h - Exibição de Documentário - Tarja Branca - A Revolução que faltava - Auditório Casa Zero - Rua do Bom Jesus, 237 - Bairro do Recife.



Data: 30 de maio (Terça-feira)

7h - Natação Infantil - Compaz Eduardo Campos

8h - Palestra - O cuidar da criança e quem cuida dela - Escola Municipal 14 Bis - Rua Almirante Nelson Fernandes, s/nº

8h - Cuidar de quem cuida - Encontro com famílias -0 Rua Padre Landim, 390 - Madalena

8h - Atividade lúdica com Mariane Bigio - Creche escola Alcides Tedesco - R. Fausto Cardoso, S/N - Madalena

9 - Roda de conversa - Amamentação e introdução alimentar - Cmei Mãezinha do Coque - Rua Guapirama/ s/n, Coque

9h - Brincar e cuidar no Mãe Coruja Recife - Atividades lúdicas com pais, mães e cuidadores - Upinha Fernanda Wanderley - Rua Uriel de Holanda - Linha do Tiro

9h - TiNi - Terra das Crianças: Sonhar espaços de natureza - Rua Guapirama, s/n° - Joana Bezerra

10h30 - Roda de conversa - Brasil Quintaleiro: Sobrevoo por vivências educativas brasileiras - Laboratório de Formação da Primeira Infância (CRIAR) - Avenida Caxangá, 653 - Compaz Miguel Arraes

13h30 - Caminhos da Infância: Conhecimento, ações e transformação - Apresentação de relatório de ações do Plano Decenal para a Primeira Infância - Compaz Dom Hélder Câmara - Rua Lourenço de Sá, 140 - Joana Bezerra

13h30 - Primeiros socorros e prevenção de acidentes na infância - roda de gestantes, pais e cuidadores - Compaz Dom Hélder Câmara - Rua Lourenço de Sá, 140 - Joana Bezerra

14h - Geração Afeto e SAMU no Mãe Coruja Recife - Prevenção de acidentes na infância - Compaz Dom Hélder Câmara - Rua Lourenço de Sá, 140 - Joana Bezerra



Data: 31 de maio (quarta-feira)

8h - Ação de Saúde na Praça da Infância - Encruzilhada - Contação de histórias, oficina do brincar, distribuição de kits de odonto e apresentação das Dengosas

8h - Formação Continuada Espaço de Brincar - Escola de Formação de Professores Professor Paulo Freire - Rua Real da Torre, 299 - Madalena

9h - Café da manhã e roda de conversa sobre importância da vacinação - Compaz Ariano Suassuna

9h - Dia de Atividades para Mãe e Bebê - Fortalecendo laços do Cuidar - Sesc Casa amarela - Avenida Norte, 4490

9h30 - Palestra - Cuidados e Prevenção a acidentes domésticos com bebês e crianças - Compaz Ariano Suassuna

10h - Revivendo Cantigas de Roda - Biblioteca Clarice Lispector - Compaz Dom Helder Câmara

13h40 - Oficina sobre reaproveitamento de alimentos - Biblioteca do Sesc de Casa Amarela

14h - Roda de diálogo “A Primeira Infância e o cuidado de quem cuida” com distribuição de brindes para gestantes - Associação da Vila Maria Lúcia e Vila Aliança - Rua Erval, s/n° - Ipsep

14h - Visita Guiada aos Museus Cais do Sertão e Paço do Frevo

14h - DEsenvolvimento Infantil no Mãe Coruja Recife - Compaz Eduardo Campos

14h - Brinkeducar no Mãe Coruja Recife - contato de pais e crianças no Laboratório de Primeira Infância - Escola de Formação de Professores Professor Paulo Freire - Rua Real da Torre, 299 - Madalena

14h40 - Oficina de Respiração e meditação - Teatro Capiba - Sesc Casa Amarela



Data: 01 de junho (quinta-feira)

8h - Atividades lúdicas com Mari Bigio na Creche Escola 8 de Março - Rua Engenho Bulhões, Ibura

8h - Formação Espaço de Brincar - Escola de Formação de Professores Professor Paulo Freire - Rua Real da Torre, 299 - Madalena

9h - Palestra - Cuidados com a dentição do bebê e da gestante - Creche Waldemar de Souza Cabral - Rua Antônio Meira, 75 - Bomba do Hemetério

9h - Massagem Shantala - Creche Escola Celeste Vidal - Loteamento Jardim Eldorado, s/nº - Sìtio dos Macacos - Guabiraba

9h - Roda de conversa sobre amamentação - Compaz Ariano Suassuna

9h - Palestra - Cuidados e Prevenção a acidentes domésticos com bebês e crianças” - Lar Fabiano de Cristo - Rua Afonso Olindense, 1946

9h - Oficina - Consumo Consciente na infância - Compaz Dom Helder Câmara

9h - Ballet Primeira Infância - Atividades de pintura, criação de histórias, teatro e fantoches - Compaz Eduardo Campos

9h - Pintando o Sete - atividades para crianças de 3 anos com manuseio de tintas nas mãos e nos pés - Compaz Miguel Arraes

14h - Roda de conversa - O território como rede de apoio - O espaço público como estratégia de fortalecimento de vínculos

14h - Conta mãe - Dinâmicas de interação de grupo, roda de diálogo, contação de histórias com foco na subjetividade das mulheres - Biblioteca Afrânio Godoy - Compaz Eduardo Campos

14h - Geração Afeto - Oficinas com temáticas de prevenção a acidentes domésticos e primeiros socorros - Upinha Rio da Prata - Ibura

14h - Ninar nos Terreiros - Contação de histórias africanas, apresentação cultural, maracatu Encantinho do Pina, roda de conversa - Yle Axe Oxum Deym Yalorixá (Encanto do Pina) - Pina

14h - Oficina com as mães do Mãe Coruja Recife - Brincadeiras e histórias contadas - Rua Lourenço de Sá, 140 - Joana Bezerra

16h - Oficina: Masculinidades e os desafios do Cuidado com a Primeira Infância - Compaz Miguel Arraes

18h - Roda de Conversa Paternidade Trans - Desafios do Cuidado com a Primeira Infância - Compaz Miguel Arraes



Data: 02 de junho (sexta-feira)

8h - A importância da participação da família para a criança - Roda de conversa com Rogério Morais, diretor executivo do PIPA - Primeira Infância, Plantar Amor - Creche da Estância

8h - Cultura de Paz - Atividades focadas em convivência afetiva - Creche escola municipal Tia Madalena - Rua Capanema, 39, Jardim São Paulo

8h - Oficina de aproximação Street for Kids - Atividade com foco no resgate da história e identidade do bairro - Escola Estadual Pastor José Munguba Sobrinho - Ria Silva Jardim, 145 - Jordão

8h - Oficina PIA - Primeira Infância Anti-rascista - UNICAP - Auditório G2

9h - Cuidando da Mamãe - A importância da saúde mental no Mãe Coruja Recife - Compaz Ariano Suassuna

9h - Oficina - Consumo Consciente na Infância - Compaz Dom Helder Câmara

14h - Celebrar o urbano - Inauguração da praça Astério Rufino Alves (criada a partir da escuta das crianças) - Ilha Joana Bezerra

14h - Roda de diálogo - Violência Obstétrica e despedida da barriga - Compaz Dom Helder Câmara



Data: 03 de junho (sábado)

14h - Encerramento da Semana do Bebê com Festival da Criança - com Lulu Araújo e tarde de muitas atividades e shows infantis para as crianças e suas famílias - Concha Acústica da UFPE





