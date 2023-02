A- A+

Festa de Momo Com Cheiro de Amor, Luan Estilizado e Voa Voa, Carnaval de Petrolina aposta na mistura de ritmos Além do palco principal, a folia também abrange outros dois polos tradicionais, que carregam a história do Carnaval da cidade

Depois de dois anos, Petrolina, no Sertão do São Francisco, volta a ter Carnaval. O prefeito Simão Durando anunciou a programação dos quatro dias da tradicional festa de momo.

Com o tema "Vamos desfilar a vida, carnavalizar!", a folia ocorre de 18 e 21 de fevereiro e contará com mais de 60 atrações entre artistas, escolas de samba, orquestras e blocos.

A abertura no sábado (18), às margens do Rio São Francisco, terá como destaque a banda baiana Voa Voa, além de atrações regionais como as bandas Trio Granah, Jonathan Araújo e Pedro Cavalcante.

No domingo (19), o axé da banda Cheiro de Amor vai comandar a folia junto com Ytalo e Maciel, Gueber Pereira e Lenno. O evento continua na segunda (20) trazendo a mistura de ritmos com Luan Estilizado, Keu Dantas, Ana Costa e Wallas Arrais.

O encerramento, na terça-feira (20), será feito pelos artistas regionais como Elisson Castro, Fabiana Santiago, Fabinho Testado e Alan Cleber.

Foto: Prefeitura de Petrolina/Divulgação

Além do palco principal, a folia também abrange outros dois polos tradicionais, que carregam a história do Carnaval da cidade: o polo da 21 de Setembro e o Multicultural Matingueiros.

Outra novidade é que a festa vai abrir um conjunto de ações para lembrar o centenário de Ana das Carrancas, patrimônio de Pernambuco.

"Estamos pensando em todos os detalhes, todos os gostos e públicos para celebrar esse retorno. Não tenho dúvida que serão dias de muita alegria, mistura de ritmos, de danças, um verdadeiro encontro de culturas e gerações. Toda a equipe da prefeitura estará mobilizada, em todos os seus setores, trabalhando para que a gente possa oferecer todos os serviços, seja de saúde, segurança, trânsito ou ordenamento. Depois dos últimos dois anos, certamente teremos o melhor Carnaval de todos os tempos", concluiu o prefeito Simão Durando.



