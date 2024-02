A- A+

Carnaval do Recife Com Chico César e outros convidados, Maestro Forró celebra o frevo no segundo dia do Marco Zero O principal palco do Carnaval do Recife abrigou a comemoração do Dia do Frevo em Pernambuco

No Dia do Frevo em Pernambuco, 9 de fevereiro, o Maestro Forró e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério agitaram o público no segundo dia de Carnaval no Marco Zero do Recife.

Além de contar com um repertório completo dos clássicos do frevo pernambucano, participaram do show de Maestro Forró os cantores Almério, Chico Cesar e Toni Garrido.

A apresentação de Maestro Forró e da Orquestra Popular da Bomba do Hemetério foi encerrada com todos os cantores convidados juntos cantando "Voltei, Recife".

Na sequência da apresentação de Maestro Forró, será a vez da Orquestra Frevo do Mundo com participação de Céu, Uana, Otto, Arnaldo Antunes, Martins e Lenine.

Após a sequência das apresentações de frevo, que começou ainda na tarde desta sexta-feira (9) com o cortejo PassaFrevo, o palco será dominado por duas mulheres. Primeiro Ludmilla e depois Priscila Senna para fechar o segundo dia de Carnaval.

Veja também

PF Anderson Torres usou PF para pressionar TSE, mostra vídeo