Geral Com chuva e vento fortes, Porto Alegre suspende resgates com barcos Previsão é de vendavais de até 80 km/h

Coma volta da chuva e vento forte, a prefeitura de Porto Alegre orientou que sejam suspensas temporariamente nesta quarta-feira (8) as operações de resgate com barcos. A recomendação foi divulgada às 14h.

O município prevê chuva de até 15 milímetros nas próximas horas, ventos de até 80 km/h e raios em toda a região metropolitana.



Frio



A partir desta quinta-feira (9), a previsão é de tempo frio e seco na maior parte do estado. As temperaturas devem cair, chegando a 4ºC e 8ºC nas regiões mais frias. Em Porto Alegre, a mínima deve ser de 12ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Tragédia



Já chega a 100 o número de mortos em consequência das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul ao longo da última semana. Segundo a Defesa Civil estadual, quatro óbitos estão sendo investigados para determinar se, de fato, foram causados por efeitos adversos das chuvas, como enxurradas, enchentes, inundações, deslizamentos e desmoronamentos.

Há ao menos 128 desaparecidos em todo o estado. O boletim divulgado ao meio-dia desta quarta-feira (8) informa que cerca de 1,45 milhão de pessoas já foram afetadas pelas consequências das chuvas em 417 municípios gaúchos.

