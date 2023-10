Com coberturas baixas, Pernambuco inicia campanha de multivacinação de crianças e adolescentes

A- A+

Começa no próximo sábado (7), em Pernambuco, a Campanha Nacional de Multivacinação. O Estado enfrenta baixas coberturas vacinais e o risco de reintrodução de doenças graves. A mobilização mira a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos.

Doença notificada em março deste ano no Peru, a poliomielite tem a vacina com cobertura de apenas 64,5% entre crianças de até 1 ano no Estado.

Outras enfermidades como meningite (61,9% entre crianças com menos 1 ano), febre amarela (52,1%), sarampo (65,1% - 1ª dose e 39,6% - 2ª dose) e rotavírus humano (60,4%) também despertam alerta, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Essas e demais doenças do calendário básico de imunização estão com cobertura abaixo de 70%, quando a meta mínima, definida pelo Ministério da Saúde (MS), varia de 90% a 95%, dependendo da vacina. O Dia D de mobilização será em 21 de outubro.

“Consideramos a queda das coberturas vacinais uma questão de saúde pública e um fenômeno multifatorial. No Brasil, teve início em 2012, acentuando-se a partir de 2016, e sendo agravada pela pandemia de Covid-19. Essa é uma realidade preocupante à medida que se observa o reaparecimento de algumas doenças imunopreveníveis em território nacional, e que já haviam sido erradicadas, já que nenhuma das vacinas, nos últimos anos, alcançou cobertura vacinal adequada”, destaca a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

A superintendente de Imunizações e Vigilância de Doenças Imunopreviníveis, Jeane Tavares Torres, afirmou que o cenário de baixa cobertura repete a realidade nacional.

“Com exceção da BCG (contra a tuberculose), todas as vacinas do calendário infantil estão abaixo da meta de 95% de cobertura para crianças menores de 1 ano. Nesse sentido, o Ministério da Saúde, junto aos Estados e municípios, vêm traçando estratégias de resgate de altas coberturas vacinais, executadas em conjunto com diversos setores e através do Programa Nacional de Imunização (PNI)”, completa.

Mais de 2,8 mil salas

Durante a campanha, mais de 2,8 mil salas de vacinação estarão aptas a receber o público-alvo, composto por uma população estimada em quase 2,7 milhões de pessoas, todas que tem menos de 15 anos de idade.

Até o momento, o Estado recebeu do Ministério da Saúde, aproximadamente, 2 milhões de doses de vacinas e já realizou a distribuição dos imunizantes para que os municípios realizem suas estratégias.

Pais, mães e/ou responsáveis pelas crianças e adolescentes podem buscar as salas e postos de vacinação, com o cartão de vacinação para análise do profissional de saúde e atualização da situação vacinal.

Veja também

NATUREZA "Encarnação" de Charles Darwin segue seus passos e visita Galápagos