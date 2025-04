A- A+

Tradição Trem do Forró 2025 promete muita festa e diversão em junho; confira detalhes Com duas datas esgotadas, o trem mais animado de Pernambuco terá viagem extra e partirá sete vezes rumo à cidade do Cabo de Santo Agostinho

A menos de dois meses para o início do período junino, a edição deste ano do Trem do Forró já é considerada um grande sucesso de público e deve animar visitantes de todas as partes do país que passarão por Pernambuco.

O passeio custa R$ 220 (valor único) e está disponível para compra por meio do site oficial e nos quiosques do Ticket Folia nos shoppings Boa Vista, no bairro de mesmo nome, no centro do Recife, e RioMar, no Pina, Zona Sul da capital.

Uma das principais atrações turísticas durante a época, o trem teve seis datas confirmadas inicialmente, partindo nos dias 7, 8, 14, 15, 21 e 22 de junho.

No entanto, a procura superou as expectativas dos organizadores responsáveis pelo evento, a empresa Serrambi Turismos, e já conta com os dias 14 e 21 esgotados, o que motivou o anúncio de mais uma saída do Trem do Forró, no dia 28 de junho.

O trajeto feito pelo trem parte do Recife e faz uma viagem de 84 km até a cidade do Cabo de Santo Agostinho, ao som de muitos ritmos tradicionais da festa junina, como o xote, baião, xaxado e forró pé-de-serra.

Os kits são compostos por pulseira e camisa e dão direito a uma experiência completa, incluindo parada para festa na cidade do Cabo.

Em cada vagão, trios de forró pé-de-serra animam os passageiros, que ainda contam com um bar vendendo bebidas. Na chegada ao Cabo, o público é recepcionado por uma quadrilha junina e conduzido para o Pátio de Lazer, localizado ao lado da Estação Central.

Lá, os passageiros podem apreciar a gastronomia junina de Pernambuco e aproveitar as apresentações culturais.

Passageiros que participaram de edição anterior do Trem do Forró |. Foto: Trem do Forró/Divulgação

Além das vendas individuais, a organização do Trem do Forró possui pacotes especiais para grupos turísticos e empresas, que aproveitam a atração para realização de festas corporativas, confraternizações e campanhas de incentivo.

A expectativa é de que o evento, que se tornou Patrimônio Cultural Imaterial do Recife em 2023, receba mais de 5 mil passageiros, sendo 30% de turistas de fora do estado. Os grupos mais tradicionais são da Bahia, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.

A demanda de público gera, aproximadamente, 150 empregos diretos e 100 indiretos, além de movimentar aproximadamente 600 mil reais na economia do Cabo de Santo de Agostinho e R$ 3 milhões no Recife.

Indo para a sua 35ª temporada, o Trem do Forró já foi visitado por mais de 200 mil pessoas. Somados, a atração contabiliza cerca de mil horas em 200 dias apresentando as tradições da cultura nordestina para turistas e visitantes.

O primeiro passeio foi em 1991, quando um grupo de servidores estaduais resolveu criar uma opção diferente de festa para o período junino: um trem que os levasse até Caruaru, no Agreste. O passeio até a Capital do Forró foi encerrado em 2001, quando o destino final se tornou a cidade que pertence à Região Metropolitana do Recife.

Serviço

Trem do Forró 2025

Data: 07, 08, 14, 15, 21, 22 e 28 de junho

Ingressos: R$ 220 (valor único)

Onde adquirir: www.tremdoforro.com.br e nos quiosques do Ticket Folia dos shoppings Riomar e Boa Vista.

Outras informações: (81) 9 9911.2763 / (81) 3314.9004 ou pelo site do evento.



