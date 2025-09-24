A- A+

PERNAMBUCO Com desapropriação autorizada, edifício da Neoenergia será usado como sede da Secretaria de Educação Anúncio foi feito pela governadora Raquel Lyra durante cerimônia de renovação da concessão da concessionária até 2060

Com a desapropriação decretada pelo Governo de Pernambuco, o edifício-sede da Neoenergia no Recife será usado como sede administrativa da Secretaria de Educação do estado (SEE).

O anúncio foi feito pela governadora Raquel Lyra, na terça-feira (23), durante cerimônia de renovação da concessão da distribuidora de energia até 30 de março de 2060.

Decreto com a autorização para a desapropriação do prédio, localizado na Avenida João de Barros, no bairro da Soledade, área central do Recife, foi publicado na edição desta quarta-feira (24) do Diário Oficial do Poder Executivo.

"Amanhã [esta quarta-feira] estou publicando o decreto de desapropriação do prédio [da Neoenergia] onde funcionará a nossa Secretaria de Educação", disse Raquel Lyra, acrescentando que será construída uma nova sede para a Neonergia.

O novo edifício-sede da Neoenergia será no bairro do Bongi, Zona Oeste da capital pernambucana.

A sede da SEE atualmente funciona na Avenida Afonso Olindense, no bairro da Várzea, também na Zona Oeste do Recife.

No decreto, o governo do estado cita que o prédio da Soledade será destinado à implantação de um equipamento público de educação.

Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a Secretaria de Educação confirma que o local será destinado à nova sede da pasta.

"A medida marca o início de um processo que será conduzido com base em estudos técnicos de arquitetura e engenharia. O objetivo é garantir que a mudança ocorra de maneira planejada, segura e eficiente", informou a secretaria no comunicado.

Desapropriação

O governo ainda afirma que a desapropriação será feita "de forma amigável ou judicial" por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

O documento também cita que "poderá ser invocado o caráter de urgência no processo judicial" para que a posse do prédio seja repassada ao governo.

Prazos e valores ainda não foram informados pelo Governo de Pernambuco.



